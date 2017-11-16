Омску добавят 212 млн на содержание дорог — депутаты одобрили поправки в бюджет

Источник: РИА "Новости"

На такую же сумму предлагается увеличить и расходную часть, а потому дефицит останется неизменным — в размере 804 млн рублей. Таким образом, доходы бюджета составят 15,6 млрд рублей, расходы — 16,4 млрд.

В частности, пополнится доходная часть за счет межбюджетного трансферта на содержание дорог — в городскую казну поступит 212 млн рублей. По расходам же наибольшей суммой станут 51,5 млн на компенсацию выпадающих доходов ПАТП, что практически покроет их потребности. Кроме того, 23,7 млн будет направлено на оплату коммунальных услуг вновь построенными образовательными учреждениями, 25 млн — на зарплаты работникам дополнительного образования и сферы культуры, 6 млн — на зарплаты сотрудникам муниципальных учреждений.

Также 2 млн будет направлено на предоставление жилья инвалидам, 4,8 млн добавлено на пенсии за выслугу лет экс-чиновникам из-за новых поданных заявок и около 700 тысяч рублей на добавку к зарплате Сергея Фролова, который четыре месяца исполнял обязанности мэра.

Уменьшение же расходов произойдет на 22 млн за счет экономии на обслуживании муниципального долга. Еще 1,5 млн удалось сэкономить на разметке в городе, обязанность по нанесению которой было возложено на подрядчиков, ремонтирующих дороги. Также средства по ряду статьям были перераспределены.

Заслушав доклад, депутаты решили уточнить информацию по некоторым статьям, где предлагается увеличить расходы. В частности, вопросы касались зарплаты работников муниципальных учреждений, работников сферы допобразования и культуры.

Глава депфина Инна Парыгина пояснила, что увеличение оплаты труда муниципалам связано с ростом МРОТ, а работников допобразования и культуры — с появлением новых детских школ искусств.

Кроме того, были исключены 70 млн из статьи инвестпрограммы по строительству детсада в микрорайоне Рябиновка, что вызвало закономерный вопрос у депутатов — почему? Главный финансист Инна Парыгина смогла пояснить только, что перенос завершения строительства связан с некими проблемами у подрядчика, но обещала предоставить более подробную информацию позже.