Власти региона частично приостановили контракты на работы у стадиона из-за замены ламп
Их меняли в контрактах на светодиодные — для энергосбережения.
Их меняли в контрактах на светодиодные — для энергосбережения.
Благодаря энергосберегающим технологиям, которые внедряются в муниципалитетах, удается экономить значительные суммы. К примеру, в Озерске экономия достигла 65%. Об этом сообщила министр развития инфраструктуры региона Елена Дятлова накануне на заседании профильного комитета облдумы, передает корреспондент «Нового Калининграда».
Аналогичный проект реализуется в Немане, по подсчетам, там экономия составит не менее 55%, отметила она. На подходе — проекты в Немане и Краснознаменске. По словам Дятловой, помимо замены ламп накаливания на светодиодные проекты включают внедрение системы, которая управляет освещением, и в ночное время «накал» снижается. «Глазу это не заметно, но приводит к экономии», — пояснила министр. Также она рассказала, что для того, чтобы в дальнейшем снизить нагрузку на бюджет, было частично приостановлено исполнение контрактов по обустройству
Энергосберегающие технологии внедряются полностью за областной счет, но впоследствии компенсируются из бюджета муниципалитетов за счет сэкономленной разницы. Через несколько лет, когда компенсирующие выплаты завершаются, экономия будет играть значительную роль для муниципальных бюджетов, отметила Дятлова.