Власти региона частично приостановили контракты на работы у стадиона из-за замены ламп

Аналогичный проект реализуется в Немане, по подсчетам, там экономия составит не менее 55%, отметила она. На подходе — проекты в Немане и Краснознаменске. По словам Дятловой, помимо замены ламп накаливания на светодиодные проекты включают внедрение системы, которая управляет освещением, и в ночное время «накал» снижается. «Глазу это не заметно, но приводит к экономии», — пояснила министр. Также она рассказала, что для того, чтобы в дальнейшем снизить нагрузку на бюджет, было частично приостановлено исполнение контрактов по обустройству улично-дорожной сети у нового стадиона на Острове. «Мы меняем все уличное освещение в действующих контрактах [на светодиодные лампы]», — сообщила она.