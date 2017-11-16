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11:06 (мск), источник: Калининград.Ru

Глава областного Минпрома: По сравнению с Москвой в Калининграде «молочка» просто шикарнейшая

По мнению Дмитрия Кускова, при высоком качестве продукции цены на неё «достаточно низкие».

Источник: Калининград.Ru

В Калининградской области качество молочной продукции в торговых сетях значительно выше, чем в Москве. Такое мнение высказал министр по промышленной политике, развитию предпринимательства и торговли региона Дмитрий Кусков.

После московской «молочки» я считаю, что в Калининграде просто шикарнейшая, — заявил чиновник в эфире программы «Авторитет с Еленой Воловой» на радио «Комсомольская правда» в среду, 15 ноября.

По его словам, при высоком качестве продукции цены на неё «достаточно низкие» по сравнению со столицей. При этом Дмитрий Кусков не смог сопоставить качество калининградской «молочки» с польской, пояснив, что пока «не попробовал» её.

Как отмечают эксперты, жители региона стали покупать больше товаров этого сегмента. В 2016 году потребление молочных продуктов увеличилось в Калининградской области на 4,4%.

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