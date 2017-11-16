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11:29 (мск), источник: Newslab.ru

Более 600 красноярцев посетили городскую ярмарку вакансий

Представители кадровых служб отметили высокую мотивацию соискателей, на некоторые вакансии число заявителей составляло 5−7 человек.

Источник: Reuters

В Красноярске прошла ярмарка вакансий. Мероприятие, организованное центром занятости населения, проходило сегодня в ВДЦ MixMax.

Сотрудников на ярмарке набирали в такие компании, как ООО «Лента», ООО ПИК «Офсет», ООО «Литейно-механический завод «СКАД», ООО «Смарт» (сеть гастрономов «Красный Яр»), ООО «Орион Консалтинг». Количество заявленных вакансий составило более тысячи единиц.

Представители кадровых служб отметили высокую мотивацию соискателей, на некоторые вакансии число заявителей составляло 5−7 человек. Начальник отдела по управлению персоналом Енисейского филиала-пассажирского вагонного депо Красноярск АО «ФПК» Ольга Матюшкина сегодня провела собеседование с 20 соискателями.

«Наше предприятие проводит набор на обучение профессии проводника пассажирского вагона. Мы планируем пригласить порядка 60 человек, обучение бесплатное, его проводит корпоративный учебный центр. По окончании курсовой подготовки граждане гарантированно трудоустраиваются, заработная плата 25 тысяч рублей», — отметила она.

Для красноярцев, планирующих открыть собственное дело, провели семинар «Первые шаги предпринимательства». Участниками стали порядка 30 человек, они интересовались востребованными в Красноярске видами деятельности, этапами подготовки бизнес-плана, а также финансовой поддержкой, оказываемой центром занятости начинающим предпринимателям.

На отдельной локации участники знакомились с полезными электронными ресурсами поиска работы и получения услуг, изучали интерактивную карту экономической привлекательности других городов и регионов.

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