Еще 34 км дороги Киренск-Казаченское построят в 2018 году
Строительство автодороги
Строительство автодороги
Об этом 16 ноября 2017 года сообщила
«Эта дорога является единственной сухопутной связью города Киренска с “большой землей”, в том числе с областным центром. В межсезонье некоторые участки дороги становятся труднопроходимыми для транспорта. Особенно проблемным является участок на границе Киренского и
Кроме того, параллельно с работами на участке 31−65 км, согласно ранее заключенному государственному контракту, подрядчик уже приступил к выполнению работ по строительству участка дороги с 65 по 104 км. Окончание работ запланировано к осени 2020 года. Таким образом, будет ликвидирован гравийный разрыв на автомобильной дороге Киренск — Казачинское, находящийся в неудовлетворительном состоянии.
Справка: Всего протяженность автомобильной дороги Киренск — Казачинское составляет 132 км. В 2005 — 2006 годах построен участок дороги с 0 по 31 км, а в 2015 году — участок с 100 км до п. Небель (132 км).