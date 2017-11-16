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11:18 (мск), источник: Baikal-info.ru

Еще 34 км дороги Киренск-Казаченское построят в 2018 году

Строительство автодороги Киренск-Казачинское в Иркутской области продолжится в 2018 году.

Источник: РИА "Новости"

Об этом 16 ноября 2017 года сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя министра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Евгения Липатова. По его словам, со следующего года будет вестись строительство дороги на участке с 31 по 65 км в Казачинско-Ленском районев четыре этапа. Общая сумма контрактов составляет более 1 млрд 160 млн рублей. Подрядным организациям уже выданы разрешения на строительство. По первому этапу работ уже приступили к устройству земляного полотна. Дорога будет соответствовать IV категории, общая длина по первым двум этапам — около 16,4 км, по третьему и четвёртому — 16,5 км. Будет установлено металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, искусственные сооружение, дорожные знаки, проведено обустройство прилегающей территории.

«Эта дорога является единственной сухопутной связью города Киренска с “большой землей”, в том числе с областным центром. В межсезонье некоторые участки дороги становятся труднопроходимыми для транспорта. Особенно проблемным является участок на границе Киренского и Казачинско-Ленского районов», — пояснил Евгений Липатов.

Кроме того, параллельно с работами на участке 31−65 км, согласно ранее заключенному государственному контракту, подрядчик уже приступил к выполнению работ по строительству участка дороги с 65 по 104 км. Окончание работ запланировано к осени 2020 года. Таким образом, будет ликвидирован гравийный разрыв на автомобильной дороге Киренск — Казачинское, находящийся в неудовлетворительном состоянии.

Справка: Всего протяженность автомобильной дороги Киренск — Казачинское составляет 132 км. В 2005 — 2006 годах построен участок дороги с 0 по 31 км, а в 2015 году — участок с 100 км до п. Небель (132 км).

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