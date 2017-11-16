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11:15 (мск), источник: PrimaMedia.ru

Ритейлеры Приморья — фермерам: производитель тоже должен слышать розницу

Врио губернатора Приморья Андрей Тарасенко встретился с представителями торговых сетей региона.

Источник: PrimaMedia.ru

Владивосток, 16 ноября, PrimaMedia.

О необходимости работать в одном русле с местными сельхозпроизводителями и разработке единой системы организации процесса реализации приморской продукции говорилось сегодня, 16 ноября, на совещании с руководителями торговых сетей Приморья под руководством врио губернатора Андрея Тарасенко. Встреча с сетевиками стала продолжением общения с сельхозпроизводителями края, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья.

Всего сегодня в Приморье насчитывается более 300 розничных торговых сетей.

«Вы занимаете большую нишу в крае. В Приморье качественная продукция, есть возможность ее продвигать на местный рынок, обеспечивать потребителя нашими продуктами по доступным ценам, развивать наши хозяйства, увеличивать налоги. Нужно выработать единую систему, в одном же крае живем. Если у вас есть проблемы в этом направлении, готов выслушать», — обратился глава региона к сетевикам.

Как отметил генеральный директор краевой сети гипермаркетов и универсамов «Реми» Дмитрий Сулеев, наличие в его магазинах в ассортименте как приморских, так и неприморских производителей обусловлено запросом потребителей.

«Если, например, речь идет о пастеризованном молоке и кефире, доля приморских производителей занимает 75%. Если же о молоке длительного срока хранения, — всего 3,5%. Это обусловлено ценовой политикой, привозное зачастую оказывается дешевле местного молока», — отметил бизнесмен.

Андрей Тарасенко акцентировал, что ситуацию нужно менять в корне, создавать на местном рынке здоровую конкуренцию. Глава края озвучил общие пожелания приморских сельхозтоваропроизводителей — «им нужна оборотка».

Представители розницы, в свою очередь, заметили, что местные производители также должны учитывать запросы населения.

«Санте и Адретта — самый популярный картофель, но они его не выращивают, возят тот, который не принимают супермаркеты, потому что потребитель не берет. Хотите выращивать — учитывайте заказ. Супермаркеты могут работать с местными. Интересный опыт в Москве, когда торговые сети спонсируют некоторых производителей, которые выпускают что-то под их брендом. Производитель тоже должен слышать розницу», — обозначил президент союза «Лига предпринимателей Владивостока» Павел Гетман.

Отмечено, что внимание должно быть уделено и мелким хозяйствам, которые через создание некого распределительного центра могли бы также поставлять свою продукцию в крупные торговые сети.

Врио Губернатора высказал предложение провести под своим руководством совместную встречу всех заинтересованных сторон.

«Готов вам в этом помочь. Я с производителями поговорил, теперь с вами, если необходимость назрела — давайте соберемся вместе. Мы отрегулируем этот процесс. Магазины и производители должны работать в связке. Если договоримся о единой наценке на продукцию, произведенную в Приморье, она будет действовать для всех предприятий торговли. Мы должны видеть на прилавках приморскую продукцию по доступным ценам», — заявил Андрей Тарасенко.

Участники совещания поддержали предложение главы региона.

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