Мэрия Омска готова потратить почти три миллиона на ледовые скульптуры

Локация — Омская крепость, изначальная стоимость заказа — 2 739 915 рублей. Сумма может уменьшиться в зависимости от предложений исполнителя. Победитель электронного аукциона будет известен менее чем через две недели.

У исполнителя останется меньше месяца, чтобы выполнить заказ. 23 декабря ледовый городок должен заработать. Также исполнитель обязан доставить в Омскую крепость снег для наполнения опалубок для изготовления снежных фигур общим весом 287,85 тонн, а объем кладки ледяных блоков составит более 245 квадратных метров.