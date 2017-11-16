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16:27 (мск), источник: СуперОмск

Мэрия Омска готова потратить почти три миллиона на ледовые скульптуры

Омский департамент культуры объявил конкурс на создание ледового городка со скульптурами и снежными фигурами.

Локация — Омская крепость, изначальная стоимость заказа — 2 739 915 рублей. Сумма может уменьшиться в зависимости от предложений исполнителя. Победитель электронного аукциона будет известен менее чем через две недели.

У исполнителя останется меньше месяца, чтобы выполнить заказ. 23 декабря ледовый городок должен заработать. Также исполнитель обязан доставить в Омскую крепость снег для наполнения опалубок для изготовления снежных фигур общим весом 287,85 тонн, а объем кладки ледяных блоков составит более 245 квадратных метров.

Победитель конкурса должен проводить ежедневный осмотр ледяных скульптур и форм с очисткой от снега скатов горок, ремонтом горок и ледяных фигур вплоть до конца работы городка — до 14 января включительно. До 1 февраля фигуры должны быть разобраны, а лед и снег вывезен с территории.

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