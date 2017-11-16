Власти Новосибирской области потратят 100 млн рублей на поддержку экспорта

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Около 100 млн рублей будет выделено из бюджета Новосибирской области в 2018 году на меры поддержки экспорта. Об этом сообщила в четверг пресс-служба правительства региона по итогам первого заседания Совета по развитию экспортной деятельности при губернаторе области.

«Правительство Новосибирской области уделяет тематике экспорта большое внимание: сегодня на первый план выходит не импортозамещение, а экспортное ориентирование. Правительство региона планирует оказание финансовой поддержки экспортерам в размере не менее 100 млн рублей ежегодно. На 2018 год мы при проектировке бюджета эту сумму закладываем», — цитируются в сообщении слова первого заместителя председателя правительства Новосибирской области Владимира Знаткова.

Ранее подобная форма поддержки не оказывалась.

Среди регионов Сибирского федерального округа Новосибирская область занимает пятое место по экспорту и первое место по импорту. В настоящее время регион сотрудничает с партнерами из 108 стран мира. Экспорт Новосибирской области за 9 месяцев 2017 года составил 1 млрд 356 млн долларов США, что на 188 млн больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными покупателями новосибирской продукции являются Китай, Казахстан и Германия. Больше всего регион экспортирует топливно- энергетические товары, машины и оборудование, а также продукцию химической промышленности.