Госдума приняла закон о введении tax free

Согласно принятому закону, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).
Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство.
Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары.
При обсуждении и принятии законопроекта в первом чтении в Госдуме планировалось, что ко второму чтению правительство определит места расположений организаций розничной торговли, участвующих в пилотном проекте по tax free, и перечень таких организаций. В поправках ко второму чтению было уточнено, что механизм tax free будет распространяться на покупки при приобретении товаров в организациях розничной торговли, включенных в утвержденный Минпромторгом России перечень таких организаций.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных технических положений, для которых установлен иной срок вступления в силу — 1 октября 2018 года.