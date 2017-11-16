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11:25 (мск), источник: Интерфакс

Госдума приняла закон о введении tax free

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU — Госдума на заседании в четверг приняла в окончательном, третьем, чтении закон, который наделяет иностранных граждан правом на возврат НДС по покупкам, совершенным на территории России (tax free).

Источник: РИА "Новости"

Согласно принятому закону, право вернуть НДС получат граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС).

Для получения tax free нужно будет приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога. Для получения возмещения товары должны будут вывозиться через пункты пропуска, перечень которых установит правительство.

Возврат НДС не планируется распространять на подакцизные товары.

При обсуждении и принятии законопроекта в первом чтении в Госдуме планировалось, что ко второму чтению правительство определит места расположений организаций розничной торговли, участвующих в пилотном проекте по tax free, и перечень таких организаций. В поправках ко второму чтению было уточнено, что механизм tax free будет распространяться на покупки при приобретении товаров в организациях розничной торговли, включенных в утвержденный Минпромторгом России перечень таких организаций.

Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его официального опубликования, за исключением отдельных технических положений, для которых установлен иной срок вступления в силу — 1 октября 2018 года.

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