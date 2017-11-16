Иностранные туристы стали в пять раз чаще посещать Хабаровский край
Также в регион
Также в регион
В Хабаровском крае в пять раз увеличился туристический поток
«За девять месяцев текущего года у нас численность иностранцев, прибывших в край
По словам начальника главного управления, в крае с начала года в пять раз вырос туристический поток
На этом фоне нерешённой пока проблемой остаётся нелегальная иммиграция. Её составляют представители стран Средней и Центральной Азии, за которыми неусыпно следят российские правоохранительные органы. Силы полиции и ФСБ пресекли попытки вербовок, вовлечения в преступную деятельность, нелегальной регистрации. Уровень такой преступности в крае незначительно, но тоже вырос — на 5,5 процента.
Как писало РИА «Восток-Медиа — Хабаровск», на фоне иностранных школьников и студентов, а также рабочих туристы составляют львиную долю иностранного потока в регион. На это работает агрессивная политика по продвижению субъекта. За первые шесть месяцев 2017 года в Хабаровском крае побывали 13 тысяч гостей из разных стран. Их влекут доступный и качественный шопинг, здешние природные красоты, культура и кухня местных народов.