Иностранные туристы стали в пять раз чаще посещать Хабаровский край

Источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае в пять раз увеличился туристический поток из-за рубежа. Основную массу иностранных гостей составили граждане Китая и стран СНГ. Об этом на заседании в региональном правительстве сообщил начальник главного управления по вопросам безопасности Сергей Кирилюк.

«За девять месяцев текущего года у нас численность иностранцев, прибывших в край из-за рубежа, увеличилась. Был определённый спад, когда финансовая ситуация влияла на курс китайского юаня и американского доллара — тогда был отток рабочей силы. Сейчас приток из-за рубежа увеличился на 10 процентов — до 64 тысяч человек. При этом общее количество лиц, поставленных на регистрационный учёт, достигло 117 тысяч человек», — рассказал он.

По словам начальника главного управления, в крае с начала года в пять раз вырос туристический поток из-за рубежа, а также в почти 2,5 раза возросло количество иностранцев, желающих получать в регионе образование. Значимая часть граждан других государств приезжает в край, чтобы работать.

На этом фоне нерешённой пока проблемой остаётся нелегальная иммиграция. Её составляют представители стран Средней и Центральной Азии, за которыми неусыпно следят российские правоохранительные органы. Силы полиции и ФСБ пресекли попытки вербовок, вовлечения в преступную деятельность, нелегальной регистрации. Уровень такой преступности в крае незначительно, но тоже вырос — на 5,5 процента.