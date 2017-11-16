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11:55 (мск), источник: NewsKo

К 2022 году в Прикамье планируется построить более 27 школ

Сегодня, 16 ноября, на заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников сообщил, что за ближайшие пять лет в крае планируется построить минимум 27 школ на 15 тыс. мест. На эти цели будет потрачено более 8 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

В 2017 году объём финансирования строительства школ составил около 890 млн руб. В последующие годы объём финансирования составит от 1,2 до 1,8 млрд руб.

На сегодняшний день в Пермском крае ведётся строительство 10 школ: в Перми, Красновишерске, Березниках, в селах Берёзовка и Кочёво, а также Пермском и Верещагинском районах.

Первый зампредседателя правительства края и министр строительства и архитектуры Пермского края Михаил Сюткин рассказал, что следить за ходом строительства объектов можно будет на портале «Управляем вместе».

Кроме этого, в Прикамье внедряется план по переходу на типовые проекты строительства школ. По мнению Максима Решетникова, типовой проект даст существенное сокращение сроков проектирования: минимум 9 месяцев. При этом, будет подготовлена схема для муниципалитетов, по которой функцию технического заказчика будет выполнять краевое управление капитального строительства.

Сейчас в регионе существует два типовых проекта школ на 160 и 1 тыс. 100 мест. По этим проектам будут построены школы в селе Щучье-Озеро и Лысьве.

Стоимость школы на 160 мест будет составлять около 154 млн руб. В школе будет размещён актовый и спортивный зал, столовая и медкабинет. В школе на более чем 1 тыс. человек будет иметься два спортзала, а стоимость объекта составит около 690 млн руб.

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