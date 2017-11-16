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11:46 (мск), источник: Новости Перми

Киберспорт включат в Программу цифровой экономики Прикамья на ближайшие 5 лет

15 ноября, в рамках личного приема граждан в приемной Президента РФ губернатор Пермского края Максим Решетников встретился с представителями киберспортивного сообщества региона.

Инициаторы проекта — Алексей Минеев, Павел Федотов и Анна Едина, уверены, что развитие компьютерного спорта будет способствовать развитию интереса молодежи к IT-специальностям, удержанию и привлечению талантливой молодежи, миграции крупных игровых активностей в край, синергетическому эффекту в смежных IT-направлениях, инвестиционной привлекательности края, а также развитию кибертуризма.

«Киберспорт — это в том числе и бизнес. Предлагаю вам подумать над собственным бизнес-планом, надо активизировать работу со спонсорами. Формируйте план мероприятий. Мы готовы помочь вам в проведении краевых соревнований», — поддержал инициативу Максим Решетников.

Губернатор Пермского края предложил включать киберспорт в существующие форматы краевых досуговых и спортивных мероприятий, в том числе в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время» и Молодежный форум.

Представители киберспортивного сообщества Прикамья привели данные, что по статистике киберспортсмены проводят гораздо меньше времени «за компьютером», чем любители компьютерных игр. Максим Решетников обратил внимание коллег, что развитие киберспорта должно идти одновременно с правильным его позиционированием, в том числе среди родителей и педагогов, чтобы они понимали и помогали ребятам выбрать интересный для них вид спорта и досуга.

По итогам встречи губернатор поручил Министерству информационного развития и связи Пермского края совместно с Министерством образования и науки включить киберспорт в мероприятия по подготовке IT-кадров в Программу цифровой экономики региона на ближайшие 5 лет.

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