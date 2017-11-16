Гендиректора СМУ-11 «Метрострой» отправили под домашний арест

«В настоящее время Морозову предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, руководитель СМУ-11 «Метрострой» с апреля 2011 года по март 2014-го не платил НДС, а также налог на прибыль. В результате накопился внушительный долг перед казной — более 719 миллионов рублей.