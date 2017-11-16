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12:30 (мск), источник: Фонтанка

Гендиректора СМУ-11 «Метрострой» отправили под домашний арест

Гендиректору СМУ-11 «Метрострой» Андрею Морозову предъявлено обвинение в неуплате налогов. Топ-менеджера петербургского предприятия отправили под домашний арест.

Как сообщает ГСУ СК РФ Северной столицы 16 ноября, Морозову вменяют п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ.

«В настоящее время Морозову предъявлено обвинение в совершении указанного преступления и избрана мера пресечения в виде домашнего ареста», — говорится в заявлении ведомства.

По версии следствия, руководитель СМУ-11 «Метрострой» с апреля 2011 года по март 2014-го не платил НДС, а также налог на прибыль. В результате накопился внушительный долг перед казной — более 719 миллионов рублей.

Ранее «Фонтанка» сообщала, что налоговая инспекция пытается обанкротить предприятие, которое привлечено к строительству продолжения Правобережной линии метро (ведет проходческие работы под Театральной площадью), Фрунзенско-Приморской (станция «Дунайская»).

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