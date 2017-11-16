«Это возможно, Екатеринбург — богатый город!» Эксперты призывают привлечь бизнес к строительству метро

Таким мнением с корреспондентом Накануне.RU на полях общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей» поделилась управляющий партнер «Пионеры ГЧП», член комитета по ГЧП ТПП РФ Дарья Годунова.

«Это возможно, и здесь есть несколько вариантов. Например, через квази-ГЧП, когда инвестор, подрядчик приглашается и ему это интересно: либо он обновляет какой-то парк подвижного состава, либо ремонтирует какие-то части колеи. В плане передачи этого объекта в руки частного инвестора могут быть проблемы, потому что это стратегически важный объект. Там очень много затрат. Они [инвесторы] готовы его забирать, если будет такая воля. Другое дело, опять же, если им компенсируют часть затрат на стройку, потому что на эксплуатации за билетики они не вернут быстро своих денег. Будет большой срок окупаемости — лет 15−20, для инвестора это не подойдет, им сейчас кредит в банке отдавать. Другой вариант — софинансирование с регионом», — поделилась мнением Дарья Годунова.

В случае с софинансированием, как пояснила эксперт, следует провести исследование по трафику — как в случае с платными автодорогами.

«Регион должен обсчитать, выставить эти цифры и сказать, что есть такая возможность, предложить финансовые условия для инвесторов. Обычно это долго и зависит от профильного департамента: либо нужно кого-то нанимать по госзаказу, либо самим. Но это возможно! Екатеринбург — богатый город, вы можете себе это позволить. Просто надо структурировать объект и предложить, чтобы инвестор хоть какие-то цифры видел, и пообещать плату консиденту. Пока никто, кроме ЖКХ, на плату консиденту не пошел», — подытожила Дарья Годунова.

Отметим, что в Свердловской области действительно есть целый ряд крупных финансово-промышленных групп, однако о возможном привлечении их к строительству второй ветки метро в Екатеринбурге пока ничего не было известно. Между тем, для города это актуальный вопрос, в том числе, в связи с проведением крупных мероприятий — Чемпионата мира по футболу в 2018 году и возможным проведением всемирной выставки ЭКСПО-2025. Ранее сообщалось, что проектно-изыскательные работы по строительству второй ветки метро начнутся лишь в 2020 году. Общая стоимость проектных работ по второй ветке составит до 1 млрд руб. По предварительным расчетам, общая стоимость строительства составит порядка 90,7 млрд руб. Однако денег на это ни в городском, ни в региональном бюджетах нет, а федерального финансирования добиться пока не удалось.