Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Костюмер Спартака Мишулина: «Спартак Васильевич сына не скрывал»
Ученые назвали психологическую причину депрессии и алкоголизма
Путин одобрил строительство в Москве ветки метро длиной 50 км
Билл Гейтс купил пустыню в Аризоне, чтобы построить город
В кабинете Джигарханяна нашли скрытые записывающие устройства
Появилось видео взрыва в жилом доме в Ижевске Момент обрушения дома попал на камеру авторегистратора
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
«Не люблю эту бабушку»: глава Хакасии запретил помогать Лыковой
Дурное воспитание: Табаков о поступке Дюжева
СМИ: Моника Беллуччи показала обнаженное фото в молодости
Киев: Минск вонзил нож в спину Украине
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
СМИ: в США назвали «одно из самых разрушительных вооружений» в РФ
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Жители Петербурга выступили против установки памятника Цою
В Москве появятся Эйфелева башня и Биг-Бен
Фоторепортажи
8«Зачем? Во славу устойчивости, конечно!»
12Землетрясение на границе Ирака и Иран
12:01 (мск), источник: Sibnovosti.ru

В Новосибирске запланирована реконструкция северного выезда

Она завершится в 2019 году.

Реконструкция северного выезда из Новосибирска будет завершена в 2019 году. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

В 2018 году планируется завершить реконструкцию участка автодороги Новосибирск — пос. Садовый на выезде из города в сторону Северного объезда. Дорога будет расширена до двух полос в каждую сторону с разделительным ограждением.

После этого начнется реконструкция ул. Кедровой (продолжение Мочищенского шоссе). Самой сложной проблемой станет реконструкция железнодорожного переезда в районе ул. Кубовая.

«Сейчас проводится работа городом Новосибирском. Вчера мы проводили совещание вместе с РЖД. Задача разработать проектно-сметную документацию, чтобы отреконструировать участок от “мельницы” (пересечение 1-го Мочищенского шоссе и ул. Кедровая — Sibnovosti.ru) до реконструкции, которую проводит Территориальное управление автомобильных дорог. И в 2019 году в рамках приоритетного проекта “Безопасные и качественные дороги” выполнить этот участок. И у нас от Красного проспекта до Северного обхода будет скоростная дорога, позволяющая двигаться без заторов», — сообщил Анатолий Костылевский.

Реконструкция Мочищенского шоссе проводилась в 2014—2016 годах в два этапа. Дорога была расширена до четырех4 полос. Общая стоимость работ превысила 300 млн руб.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
В Красноярске начали заливать катки
Россияне выберут название моста в Крым
Госдума приняла закон о возврате НДС
Грязная тайна Ракки: спасение людей или угроза для мира?
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
Восстановленному молоку позволили иметь синеватый оттенок
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Путину в офисе «Россетей» показали «умный» дом будущего
Медведев уверен, что ипотечная ставка продолжит снижаться
Ледяные Эйфелева башня и Биг-Бен появятся на Поклонной горе
На месте Ховринской больницы построят около 200 000 «квадратов» жилья
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Каким было материнство на Руси более 500 лет назад? Как складывались семейные отношения, что разрешали беременным и чем заканчивались споры об опеке в X-XV веках.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь