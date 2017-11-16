В Новосибирске запланирована реконструкция северного выезда
Она завершится в 2019 году.
Она завершится в 2019 году.
Реконструкция северного выезда из Новосибирска будет завершена в 2019 году. Об этом сообщил сегодня министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
В 2018 году планируется завершить реконструкцию участка автодороги Новосибирск — пос. Садовый на выезде из города в сторону Северного объезда. Дорога будет расширена до двух полос в каждую сторону с разделительным ограждением.
После этого начнется реконструкция ул. Кедровой (продолжение Мочищенского шоссе). Самой сложной проблемой станет реконструкция железнодорожного переезда в районе ул. Кубовая.
«Сейчас проводится работа городом Новосибирском. Вчера мы проводили совещание вместе с РЖД. Задача разработать
Реконструкция Мочищенского шоссе проводилась в 2014—2016 годах в два этапа. Дорога была расширена до четырех4 полос. Общая стоимость работ превысила 300 млн руб.