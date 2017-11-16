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12:01 (мск), источник: Kommersant.uz

За два месяца банки продали физлицам валюту на $23 млн

Центральный банк Узбекистана опубликовал обзор внутреннего валютного рынка, в котором приводятся результаты проведенных реформ в сфере валютной и курсовой политики.

ЦБ: $ 60.2490   +0.63 € 71.1721   +1.49 ММВБ: $ 59.8000   -0.41 € 70.4325   -0.62
Источник: Kommersant.uz

По данным ЦБ, с 5 сентября объем конверсионных операций (продажа валюты физлицам) составил $23 млн. При этом ежемесячно наблюдается рост объемов конверсионных операций, особенно индивидуальными предпринимателями, занимающимися импортом.

В период с 5 сентября по 14 ноября коммерческие банки купили у физических лиц наличную иностранную валюту в объеме $644 млн.

Основной объем операций банков по покупке иностранной валюты у населения приходится на Ташкент — 29%, Ферганскую область — 11%, Самаркандскую область — 9%, Андижанскую область — 9% и Наманганскую область — 8%.

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 За два месяца банки продали физлицам вал?
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