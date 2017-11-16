За два месяца банки продали физлицам валюту на $23 млн

Источник: Kommersant.uz

По данным ЦБ, с 5 сентября объем конверсионных операций (продажа валюты физлицам) составил $23 млн. При этом ежемесячно наблюдается рост объемов конверсионных операций, особенно индивидуальными предпринимателями, занимающимися импортом.

В период с 5 сентября по 14 ноября коммерческие банки купили у физических лиц наличную иностранную валюту в объеме $644 млн.