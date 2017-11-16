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12:22 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В Екатеринбурге представлен новый концепт телебашни

Авторы предлагают сделать из долгостроя оригинальную достопримечательность.

В Екатеринбурге одно из креативных агентств представило на обозрение новый концепт самого известного долгостроя уральской столицы в виде башни-одуванчика, сообщает в четверг, 16 ноября, корреспондент «АиФ-Урал».

Источник: Коммуникационное агентство Tiger-Tiger

Авторы концепта не согласны с тем, что екатеринбургскую телебашню ждет снос и считают, что из нее можно сделать главную достопримечательность города.

Источник: Коммуникационное агентство Tiger-Tiger

«К сожалению, по планам “верхов” она должна быть снесена, несмотря на ее знаковость для города и предложения проектов реконструкции. Неясно, зачем нам очередной ничем не примечательный новострой в центре, если можно сделать из башни настоящую оригинальную достопримечательность, вызывающую эмоциональный отклик, и тем самым повысить туристический потенциал Екатеринбурга», — сообщается в презентации концепции на сайте компании.

«Башня-одуванчик» — именно так назвали свой проект авторы. По их словам, гигантский бетонный одуванчик станет главным объектом достопримечательности Екатеринбурга. Из себя телебашня будет выглядеть сама собой, но с иллюминацией на фасаде и обзорной площадке на ее вершине.

Ранее «АиФ-Урал» сообщал, что для сноса екатеринбургского долгостроя уже нашли компанию-подрядчика из Магнитогорска, которая занималась демонтажом Симановской мельницы рядом с Макаровским мостом. Демонтаж телебашни может быть осуществлен к весне 2018 года.

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