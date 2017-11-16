Суд обязал администрацию Миасса привести в порядок «зебры»

Миасский городской суд по требованию прокуратуры обязал мэрию привести в порядок «зебры» — очередная авария с участием пешеходов произошла на проспекте Автозаводцев сегодня утром, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Челябинской области.

Прокуратура Миасса провела проверку по информации областного главка МВД о неудовлетворительной работе по обустройству переходов в городе, что вызвало резкий рост показателей аварийности с участием пешеходов с начала 2017 года. В ходе проверки выявлено 14 участок дорог с переходами, которые не соответствуют федеральным стандартам.

Так, дорожные знаки «Пешеходный переход» установлены не на щитах со светоотражающей флуоресцентной пленкой желто-синего цвета, а над проезжей частью отсутствуют дублирующие знаки. По решению Миасского горсуда, городская администрация должна не позднее 31 декабря 2018 года организовать дорожное движение на переходах в соответствии с требованиями безопасности.

Добавим, очередная авария с участием пешеходов произошла в Миассе сегодня, 16 ноября. В 07.15 на проспекте Автозаводцев 30-летний водитель, управляя автомобилем ВАЗ-21703, совершил наезд на 34-летнего пешехода и трехлетнего малыша. Пострадавшие переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Жители города госпитализированы с телесными повреждениями.