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12:17 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура через суд выбила квартиры для омских сирот

В прокуратуру города Омска регулярно поступают обращения от детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и не получившие своих законных квадратных метров.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура города Омска по поступающим обращениям проводит проверки соблюдения жилищных прав заявителей.

Например, в 2012 году Министерство образования Омской области поставило на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилья молодого человека. Он в свою очередь был вынужден жить у знакомых.

«Аналогичным образом, более трех лет ждали предоставления жилья другие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся выпускниками детских дом, а также школ-интернатов», — уточняют в надзорном органе.

Прокуратура города Омска направила в суд исковые заявления с требованиями обязать региональное минимущества предоставить гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилье.

Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и омичи уже получили свои квартиры.

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