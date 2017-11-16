Прокуратура через суд выбила квартиры для омских сирот
В прокуратуру города Омска регулярно поступают обращения от
В прокуратуру города Омска регулярно поступают обращения от
Прокуратура города Омска по поступающим обращениям проводит проверки соблюдения жилищных прав заявителей.
Например, в 2012 году Министерство образования Омской области поставило на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилья молодого человека. Он в свою очередь был вынужден жить у знакомых.
«Аналогичным образом, более трех лет ждали предоставления жилья другие
Прокуратура города Омска направила в суд исковые заявления с требованиями обязать региональное минимущества предоставить гражданам из числа
Центральный районный суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объеме и омичи уже получили свои квартиры.