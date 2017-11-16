Прокуратура через суд выбила квартиры для омских сирот

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура города Омска по поступающим обращениям проводит проверки соблюдения жилищных прав заявителей.

Например, в 2012 году Министерство образования Омской области поставило на учет в качестве нуждающегося в предоставлении жилья молодого человека. Он в свою очередь был вынужден жить у знакомых.

«Аналогичным образом, более трех лет ждали предоставления жилья другие дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являющиеся выпускниками детских дом, а также школ-интернатов», — уточняют в надзорном органе.

Прокуратура города Омска направила в суд исковые заявления с требованиями обязать региональное минимущества предоставить гражданам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенное жилье.