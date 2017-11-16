Я все вижу: как сделать квартиру безопаснее с помощью умных гаджетов

В этом случае на помощь приходят современные гаджеты для дома. Эксперты рассказали «РИА Недвижимость» о самых популярных устройствах для дома, которые защитят как имущество, так и жизнь домочадцев. Дома хочется чувствовать себя в безопасности и комфорте, однако от неприятностей и чрезвычайных происшествий не застрахован никто. В этом случае на помощь приходят современные гаджеты для дома. Эксперты рассказали «РИА Недвижимость» о самых популярных устройствах для дома, которые защитят как имущество, так и жизнь домочадцев.

Защита от грабителей.

Безопасность дома начинается с входной двери. Но даже надежная дверная коробка, полотна, петли и замки не гарантируют безопасности. В этом случае может помочь технология фотоподтверждения. В базовый комплект входит оборудование, которое защищает от проникновения и нападения: контрольная панель, датчик открывания входной двери и датчики движения, рассказывают эксперты «Гольфстрим». Стоимость системы для квартиры составляет около 13 тысяч рублей, для загородного дома — около 28 тысяч рублей.

Что дает фотоподтверждение? В первую очередь система позволяет сократить количество ложных тревог. Зачастую причиной ложных срабатываний становится несоблюдение правил пользования охранной системой: оставленное незакрытым окно, неверно введенный код снятия дома с охраны или другие ошибки. Во время тревоги оператор станции мониторинга получит кадры с датчиков движения с фотоподтверждением, с помощью которых он сможет увидеть нарушителя или источник тревоги и правильно отреагировать на сигнал.

«Прибыв по сигналу тревоги, группа быстрого реагирования может не видеть, что в охраняемом помещении есть посторонние. Благодаря снимкам с датчика движения, оператор станции мониторинга может сориентировать группу быстрого реагирования, например, если увидит на фото людей с фонариками и в масках. Экипаж не покинет объект до приезда владельцев дома и полиции, даже если снаружи будет казаться, что внутри ничего подозрительного не происходит», — говорят эксперты «Гольфстрим».

«В городских квартирах датчики движения чаще всего используют, чтобы сэкономить электроэнергию и, конечно, для комфорта — не нужно делать лишних движений и нажимать на выключатель, — говорит эксперт сети гипермаркетов для ремонта и дачи ОBI Вадим Возный. Их ставят в тех помещениях, где мы чаще всего забываем выключать свет — в прихожих, коридорах и ванных комнатах. По оценкам экспертов, благодаря датчикам можно снизить потребление электричества на 50−80%.

Однако они могут отправить хозяину дома в его отсутствие сигнал, что в доме началпась какая-то активность. В частности, датчики движения можно связать с популярными мессенджерами как Telegram и WhatsApp, куда и будет приходить оповещение, отмечает руководитель отдела развития Z-Wave Никита Петров.

Дополнительно умные дома оснащают IP-видеокамерами, которые в онлайн-режиме транслируют видео или делают видеозапись по событиям: движение или звук в зоне наблюдения. При этом тратить время на просмотр многочасовых записей с камеры уже не нужно. Просмотрев короткий видеоотчет о событиях, можно узнать, что и в какое время происходило в помещении. Стоимость камеры с умной технологией для дома — около 13 тысяч рублей, объясняют специалисты «Гольфстрим».

Защита от пожара.

При пожаре главное вовремя оповестить всех домочадцев, чтобы они успели вовремя выбраться, а также вызвать спецслужбы для оперативного устранения возгорания. В этом поможет тепловой датчик пожара, который реагирует на резкое повышение температуры воздуха, добавляют специалисты «Гольфстрим». Его можно встроить и в систему охраны. В этой ситуации на станцию мониторинга и в мобильное приложение владельца дома отправится сигнал тревоги и серия фотоснимков. Причем фото задымления можно сделать даже в темное время суток, определив первые признаки пожара. Заметив на снимках с датчиков движения дым, оператор станции мониторинга сразу же отправит к месту ЧП пожарных.

Система управляется через мобильное приложение. То есть проверить статус, поставить дом на охрану или запросить фото можно, находясь далеко от дома.

Датчики защищают владельцев дома или квартиры от задымления, а система безопасности в соответствии с запрограммированными сценариями отключает электроприборы, включает оповещение о пожаре, будит всех, кто находится в доме, оповещает о возгорании экстренные службы. Стоимость датчика дыма — около четырех тысяч рублей.

Умные розетки.

О необходимости выключать электроприборы перед уходом из дома знают все, но время от времени мы об этом забываем. Впрочем, сейчас существуют гаджеты, которые помогают делать это удаленно. Так, с помощью умных розеток вы выключите свет или забытый утюг прямо с рабочего места или с дачи, говорят эксперты «Гольфстрим». Кроме того, умные розетки позволяют создавать эффект присутствия в доме: они включают и выключают свет и даже музыку. Это позволяет создать дополнительную защиту от краж. Стоимость умной розетки — порядка 2,8 тысяч рублей.

Защита от потопа.

Чтобы защитить свое жилище и квартиру соседей от потопа, можно установить на трубы датчик протечки воды, отмечает Петров.

«Вообще датчик протечки очень удобная вещь — вы можете не беспокоиться о том, что затопите соседей, когда уезжаете в отпуск или на дачу. При обнаружении протечки клапаны просто перекроют трубы», — рассказывает эксперт.

Есть также полезное устройство, которое при скоплении воды на полу начнет бить тревогу. Размещается оно под ванной или раковиной. Оповещение о протечке воды приходит хозяевам на смартфон, после чего они могут позвонить в службу эксплуатации дома с просьбой перекрыть стояк. Стоимость таких устройств колеблется в пределах 4−5 тысяч рублей.

Климат-контроль.