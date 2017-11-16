К концу следующего года в Коркино построят ФОК и стадион за 220 миллионов

ФОК расположится на площади в 2,5 тысячи квадратных метров. Там планируют оборудовать залы дзюдо, бокса, баскетбольную площадку, тренажерный зал, зал фитнеса и, вероятно, скалодром. Стадион займет 6 тысяч квадратных метров. Будут сделаны беговые дорожки, детская площадка, workout-зона и сборные трибуны на 250 мест.

«Это инвестпроект с высокой степенью социальной значимости, — подчеркнул губернатор Челябинской области Борис Дубровский. — Но главная цель таких объектов — популяризация массового спорта. Спортивные сооружения должны быть загружены с утра до вечера и открыты для всех желающих — это касается объектов, возводимых, как за счет бюджета, так и за счет частных инвестиций».