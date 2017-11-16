Бюджет Севастополя в 2018 году может достигнуть рекордных 40 млрд руб

Источник: РИА "Новости"

«Параметры бюджета: на 2018 год по доходам — 35,7 млрд рублей, по расходам — 39,5 млрд рублей, дефицит бюджета — 3,8 млрд рублей», — отметил заместитель губернатора города Илья Пономарев.

Параметры бюджета Севастополя на 2017 год во время принятия были значительно ниже: доходная часть 30,5 млрд рублей, расходы — 34,5 млрд рублей. В течение года параметры пересматривались в сторону увеличения.

«Бюджет Севастополя остается социально направленным. На обеспечение социально-культурного сектора в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 19,6 млрд рублей или практически 50% расходов. Это почти на 7,7% больше, чем в 2017 году. Значительная часть бюджета направлена на расходы капитального характера, в том числе 11,2 млрд рублей — это средства федерального на реализацию ФЦП», — сказал Пономарев.