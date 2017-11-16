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12:58 (мск), источник: РИА Крым

Бюджет Севастополя в 2018 году может достигнуть рекордных 40 млрд руб

СЕВАСТОПОЛЬ, 16 ноя — РИА Новости Крым. В 2018 году Севастополь может получить рекордный за последние четыре года годовой бюджет с объемом расходов около 40 млрд рублей. Правительство города одобрило законопроект «О бюджете Севастополя на 2018 и плановый период 2019—2020 годов» на заседании в четверг.

Источник: РИА "Новости"

«Параметры бюджета: на 2018 год по доходам — 35,7 млрд рублей, по расходам — 39,5 млрд рублей, дефицит бюджета — 3,8 млрд рублей», — отметил заместитель губернатора города Илья Пономарев.

Параметры бюджета Севастополя на 2017 год во время принятия были значительно ниже: доходная часть 30,5 млрд рублей, расходы — 34,5 млрд рублей. В течение года параметры пересматривались в сторону увеличения.

«Бюджет Севастополя остается социально направленным. На обеспечение социально-культурного сектора в проекте бюджета на 2018 год предусмотрено 19,6 млрд рублей или практически 50% расходов. Это почти на 7,7% больше, чем в 2017 году. Значительная часть бюджета направлена на расходы капитального характера, в том числе 11,2 млрд рублей — это средства федерального на реализацию ФЦП», — сказал Пономарев.

В 2019—2020 годах, согласно планам правительства, параметры бюджета Севастополя будет увеличены еще больше. Расходы бюджета составят около 42 млрд рублей.

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