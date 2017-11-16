В Калининградской области запустили серийное производство грузовых автомобилей

Источник: Вести - Калининград

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Не прошло и пяти минут, как с конвейера выехал первый грузовик «Хендэ НD78». Создание дополнительных мощностей, включающих сварку и окраску, позволило создать более 100 рабочих мест. В компании «Автотор» всегда тщательно подходят к качеству своей работы. И на этот раз её уровень подтвердили аудиторы и технические специалисты из Южной Кореи, которые участвовали в подготовке проекта.

Ик Донг Ким, генеральный директор «Hyundai Truck & Bus Rus»:

— Запуск производственной линии по выпуску грузовиков «Хендэ НD78», подтверждает серьезность наших намерений. Мы продолжим вкладывать инвестиции в развития производство в Калининградской области. Будем расширять модельный ряд, чтобы удовлетворить взыскательный вкус наших клиентов.

История сотрудничества «Автотора» с южнокорейским компанией берет начало в 2011 году. В этот проект обе стороны инвестировали 50 миллионов долларов. На новых производственных мощностях можно выпускать до шести тысяч грузовиков «Хендэ НD78» ежегодно, но при увеличении спроса эти цифра увеличится. Это дополнительные налоги в местный бюджет.

Эдуард Батанов, заместитель председателя правительства Калининградской области:

— «Автотор» это одно из крупнейших предприятий, один из крупнейших налогоплательщиков он заметен в экономике. Мы рассчитываем на увеличение поступлений по налогу на прибыль, налогу на имущество и НДФЛ.

Руководство «Автотор» старается укомплектовать грузовики отечественными комплектующими. Активно ищут производителей из Калининградской области.

Валерий Горбунов, председатель совета директоров «Автотор-Холдинг»:

— Мы ищем пути, как мобилизовать Калининградский бизнес, у нас в Калининграде должны быть свои родные автокомпоненщики, которые все больше и больше будут производить всю комплектацию для наших автомобилей, а для этого нам надо запускать вот такие проекты с полным производством.

В этом году предприятие «Автотор» празднует 20-летие с момента выпуска первого автомобиля. До Нового года, возможно, будет объявлено о расширении модельного ряда или о заключении нового партнерского соглашения. Для области новые рабочие места и дополнительные отчисления в бюджет.