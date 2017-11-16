Установлены предельные цены на продуктовых рынках Ташкента
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На базарах Ташкента с 1 по 30 ноября установлены предельные цены на отдельные виды продуктов.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На базарах Ташкента с 1 по 30 ноября установлены предельные цены на отдельные виды продуктов.
Перечень утвержден хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым и главами ответственных комитетов и организаций. Государственный Комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции направил документ сообществу Потребитель.уз.
Согласно документу, цена на картофель на базаре не должна превышать 3000 сумов за 1 кг, лук должен стоить не более 2000 сумов, морковь — 1500 сумов, рис — не выше 3600 (сорт «аланга») и 6500 («лазер»).
Максимальный ценник на мясо говяжье — 33000, баранье — 34000, куриное — 18000. Определены предельные цены и на рыбу: сазан, белый амур — не выше 15 000, пестрый толстолобик — 13000, толстолобик — 8000. Яйца — не выше 500 сумов за штуку.
В связи с этим, сообщество Потребитель.уз призывает граждан проявлять инициативу и сообщать о правонарушениях в группе. «Вы — самый лучший контроллер для данного постановления» — отмечают администраторы группы в Facebook.