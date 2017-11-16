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12:49 (мск), источник: Podrobno.uz

Установлены предельные цены на продуктовых рынках Ташкента

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. На базарах Ташкента с 1 по 30 ноября установлены предельные цены на отдельные виды продуктов.

Источник: Podrobno.uz

Перечень утвержден хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым и главами ответственных комитетов и организаций. Государственный Комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции направил документ сообществу Потребитель.уз.

Согласно документу, цена на картофель на базаре не должна превышать 3000 сумов за 1 кг, лук должен стоить не более 2000 сумов, морковь — 1500 сумов, рис — не выше 3600 (сорт «аланга») и 6500 («лазер»).

Максимальный ценник на мясо говяжье — 33000, баранье — 34000, куриное — 18000. Определены предельные цены и на рыбу: сазан, белый амур — не выше 15 000, пестрый толстолобик — 13000, толстолобик — 8000. Яйца — не выше 500 сумов за штуку.

В связи с этим, сообщество Потребитель.уз призывает граждан проявлять инициативу и сообщать о правонарушениях в группе. «Вы — самый лучший контроллер для данного постановления» — отмечают администраторы группы в Facebook.

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 Установлены предельные цены на продуктовых рынках Ташкента
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