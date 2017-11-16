Установлены предельные цены на продуктовых рынках Ташкента

Источник: Podrobno.uz

Перечень утвержден хокимом Ташкента Рахмонбеком Усмановым и главами ответственных комитетов и организаций. Государственный Комитет Узбекистана по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции направил документ сообществу Потребитель.уз.

Согласно документу, цена на картофель на базаре не должна превышать 3000 сумов за 1 кг, лук должен стоить не более 2000 сумов, морковь — 1500 сумов, рис — не выше 3600 (сорт «аланга») и 6500 («лазер»).

Максимальный ценник на мясо говяжье — 33000, баранье — 34000, куриное — 18000. Определены предельные цены и на рыбу: сазан, белый амур — не выше 15 000, пестрый толстолобик — 13000, толстолобик — 8000. Яйца — не выше 500 сумов за штуку.