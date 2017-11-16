В магазинах Екатеринбурга нельзя купить алкоголь
И расплатиться банковской картой.
И расплатиться банковской картой.
В екатеринбургских магазинах и аптеках нельзя расплатиться банковской картой
В технической поддержке телекоммуникационной компании «УралВЭС», занимающейся обслуживанием как раз магазинов и аптек, заявили, что причина перебоев — сломавшееся оборудование.
В компании отметили, что в сейчас специалисты уже меняют неисправную технику на новую. Устранить неполадки пообещали в ближайшее время.
Стоит отметить, что перебои со связью наблюдались в торговых точках и других районов города.