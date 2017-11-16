В магазинах Екатеринбурга нельзя купить алкоголь

Источник: УралИнформБюро

В екатеринбургских магазинах и аптеках нельзя расплатиться банковской картой из-за перебоев со связью. О проблемах в микрорайоне Вторчермет «Уралинформбюро» сообщили горожане. Кроме сложностей с оплатой, екатеринбуржцы не могут приобрести алкогольную продукцию: нет связи с системой ЕГАИС.

В технической поддержке телекоммуникационной компании «УралВЭС», занимающейся обслуживанием как раз магазинов и аптек, заявили, что причина перебоев — сломавшееся оборудование.

В компании отметили, что в сейчас специалисты уже меняют неисправную технику на новую. Устранить неполадки пообещали в ближайшее время.