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16:26 (мск), источник: СуперОмск

Омский бизнес избавят от пени за вынужденные долги по аренде

Финансово-бюджетный комитет ОГС рассмотрел предлагаемые мэрией поправки в Решение № 508, которое регулирует порядок предоставления рассрочки по арендным платежам за землю для бизнеса.

Напомним, загнавшее омский бизнес в долги постановление облправительства 108-п предполагает перерасчет арендных ставок на землю, исходя ее кадастровой стоимости. Оно было принято в мае 2015-го, но реализовываться стало только через полтора года. Поэтому предприниматели получили не только возросшие в 3−200 раз суммы к уплате, но и выставленные задним числом долги.

Недавно отдельные пункты 108-п были отменены решением Верховного суда РФ, но из-за отсутствия мотивировочной части определения суда и какой-либо конкретики администрация сочла нецелесообразным вносить сейчас поправки в решение о рассрочке. Тем не менее, депутаты настояли на ее предоставлении.

Поправками предлагается увеличить срок предоставления рассрочки с 3 до 4 лет, срок подачи заявок на ее получение до 1 июля 2018 года, а также списывать 100% пени, если вся сумма долга будет уплачена меньше чем за год с момента заключения договора о рассрочке, и 50% пени, если сумма будет выплачена просто по графику.

Однако, дальше решил пойти депутат Сергей Дроздов и предложил увеличить рассрочку до 8 лет, а также полностью избавить от пени выплачивающих деньги в срок должников.

«В своем предложении я не ставлю конкретную дату, а ставлю “до 8 лет”. И предприниматель сам, исходя из своей экономической политики, будет решать, на сколько оформлять рассрочку», — пояснил Дроздов.

Так, предложение Дроздова предполагает оформление рассрочки до 8 лет для субъектов малого и среднего предпринимательства и до 5 лет — для иных плательщиков. Но не все депутаты согласились с целесообразностью предоставления рассрочки на такой продолжительный период.

«В случае принятия предложения до 8 лет многие предприниматели на него согласятся — если мне дадут максимальную рассрочку, я ее возьму. Но от этого будет страдать бюджет города», — подчеркнул депутат Владимир Гуселетов.

«Я думаю, что 8 лет — это много, надо оставить то, что администрация предлагала — до 4 лет увеличить. Но при этом считаю справедливым отменить пени для добросовестных плательщиков, обнулить их в случае, если люди своевременно все гасили. Я предлагаю компромиссное решение — оставить до 4 лет, но обнулить штрафные санкции», — выступил вице-спикер Андрей Ткачук.

В результате увеличивать рассрочку сверх предложения мэрии депутаты не стали, но предложение полностью списывать пени при соблюдении условий и сроков погашения задолженности приняли.

Данный проект решения рассматривается в первом чтении и будет утверждаться на пленарном заседании горсовета.

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