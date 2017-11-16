Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ходченкова и Снигирь на премьере «Хождения по мукам»
Ученые объяснили, почему пьянство ведет к слабоумию
Всех россиян без исключения сделают валютными резидентами
В России могут ввести налог на смерть
Жириновский поспорил с главой Госдумы об усталости от царя
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Лоза: «Дюжев может считать себя великим актером, другие – нет»
В ПФР поспорили с Кудриным о пенсиях
"Я алкоголик, могу себя так назвать”: Лолита сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
«Вечерний Ургант» обвинили в сексизме за шутку про парковку
Настасья Самбурская вышла замуж за 24-летнего актера
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
5 экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
13Густой смог окутал Дели
13:27 (мск), источник: Вести - Воронеж

Воронежские власти нашли подрядчика для завершения реконструкции Советской площади

В Воронеже подвели итоги аукциона по выбору подрядчика для выполнения второго этапа работ по реконструкции Советской площади.

Источник: Вести - Воронеж

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в торгах, опубликованному в среду, 15 ноября, их победителем стало ООО «СМУ-95», уже работавшее на первом этапе реконструкции площади. Компания получит 102,7 млн рублей. Снизить стоимость работ в ходе торгов не удалось.

Согласно конкурсной документации, «СМУ-95» должно будет обустроить на площади системы освещения и видеонаблюдения, проложить сети водоснабжения и тротуары, установить скамейки, посадить деревья и кустарники. По условиям контракта, работы должны завершиться до 1 сентября 2018 года. В 2017 году подрядчик получит 31,2 млн рублей, в 2018 году — 71,5 млн.

На первом этапе работ, который стартовал в июне 2017 года, на площади обустроили сухой фонтан и благоустроили прилегающую к нему территорию. Перед началом работ с площади убрали памятник Алексею Кольцову. Инвестором первого этапа работ стал «Сбербанк», а подрядчиком — ООО «СМУ-95». Их стоимость не разглашалась. Фонтан запустили 4 октября.

Проект реконструкции Советской площади представили на форуме «Зодчество VRN» в июне 2017 года. Его совместно разработали московское консалтингового бюро «Стрелка», региональный «Нормативно-проектный центр» и воронежский архитектор Роман Пупавцев под кураторством Минстроя России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.

Реконструкция Советской площади станет отправной точкой для благоустройства более значительной территории, рассказал Роман Пупавцев. В перспективе она охватит прилегающие к площади улицы Карла Маркса, Авиационная, Орджоникидзе, Короленко, Кардашова и Театральная, которые планируется объединить в единый туристический кольцевой пеший маршрут.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 В Сеть попали интимные фотографии балерины Волочковой
Бывшая жена Джигарханяна рассказала о его измене и гибели дочери
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
8 свежих дизайн-идей для вашей маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь