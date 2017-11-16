Воронежские власти нашли подрядчика для завершения реконструкции Советской площади

Источник: Вести - Воронеж

Согласно протоколу рассмотрения единственной заявки на участие в торгах, опубликованному в среду, 15 ноября, их победителем стало ООО «СМУ-95», уже работавшее на первом этапе реконструкции площади. Компания получит 102,7 млн рублей. Снизить стоимость работ в ходе торгов не удалось.

Согласно конкурсной документации, «СМУ-95» должно будет обустроить на площади системы освещения и видеонаблюдения, проложить сети водоснабжения и тротуары, установить скамейки, посадить деревья и кустарники. По условиям контракта, работы должны завершиться до 1 сентября 2018 года. В 2017 году подрядчик получит 31,2 млн рублей, в 2018 году — 71,5 млн.

На первом этапе работ, который стартовал в июне 2017 года, на площади обустроили сухой фонтан и благоустроили прилегающую к нему территорию. Перед началом работ с площади убрали памятник Алексею Кольцову. Инвестором первого этапа работ стал «Сбербанк», а подрядчиком — ООО «СМУ-95». Их стоимость не разглашалась. Фонтан запустили 4 октября.

Проект реконструкции Советской площади представили на форуме «Зодчество VRN» в июне 2017 года. Его совместно разработали московское консалтингового бюро «Стрелка», региональный «Нормативно-проектный центр» и воронежский архитектор Роман Пупавцев под кураторством Минстроя России в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и подготовки к чемпионату мира по футболу 2018 года.