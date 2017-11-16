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14:31 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре 7 млн рублей выделят на содержание 7 туалетов

Власти Самары ищут подрядчика, который займется уборкой и содержанием общественных туалетов. Информация об этом содержится на сайте госзакупок.

Речь идет о четырех модульных туалетах в скверах имени Пушкина и на площади Куйбышева, а также в парке Победы и трех стационарных туалетах, расположенных на площади Куйбышева, на улице Маяковского (напротив цирка) и в сквере Высоцкого.

Подрядчик должен будет следить за их состоянием на протяжении всего 2018 года. В списке работ: ежедневная уборка внутри и снаружи туалетов, отслеживание состояния сантехнического оборудования и систем канализации, водоснабжения, водоотведения, освещения, откачка и вывоз отходов, заправка емкостей и диспенсеров. На эти цели из городского бюджета выделят 7 млн рублей.

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