Не всем пенсионерам с 1 ноября повысили пенсию

Пенсии были пересчитаны для людей, чьи пенсии были установлены в 2009—2011 годах. Так, пенсии по возрасту увеличились на 232−252 лея в месяц, т. е. в среднем на 15−16%. Пенсии по инвалидности увеличились на 380−408 леев в месяц, или на 36−39%, причем рост был выше, чем изначально предполагалось.