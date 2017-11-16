Не всем пенсионерам с 1 ноября повысили пенсию
В результате досрочного проведения второго этапа пересмотра пенсий с 1 ноября с. г. пенсии повысили 67 тысячам 691 человеку. Об этом сегодня в начале заседания кабмина объявил
В результате досрочного проведения второго этапа пересмотра пенсий с 1 ноября с. г. пенсии повысили 67 тысячам 691 человеку. Об этом сегодня в начале заседания кабмина объявил
Пенсии были пересчитаны для людей, чьи пенсии были установлены в 2009—2011 годах. Так, пенсии по возрасту увеличились на 232−252 лея в месяц, т. е. в среднем на 15−16%. Пенсии по инвалидности увеличились на 380−408 леев в месяц, или на 36−39%, причем рост был выше, чем изначально предполагалось.
Следующие два этапа пересмотра пенсий предполагают повышение пенсий, установленных в 2012—2014 годах и, соответственно, с 2015 года по 31 марта 2017 года.