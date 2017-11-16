Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Умер актер Виталий Шаповалов
7 неловких вопросов сексологу
У выжившей при крушении самолета девочки не нашли тяжелых травм
В Кремле оценили клип кадетов и депутата ГД на песню «Дядя Вова»
"От царя устали все": спор Жириновского и Володина о революции
Кевина из «Один дома» забыли не случайно: отец всё подстроил?Питер Маккалистер тайно ненавидел сына и намеренно не взял его с собой в поездку в Париж. Такую теорию выдвинул портал Indy100
«Я — алкоголик»: Лолита поделилась своей проблемой - СМИ
CМИ: Игорь Сечин развелся с молодой супругой
Лоза: «Дюжев может считать себя великим актером, другие – нет»
В ПФР поспорили с Кудриным о пенсиях
"Я алкоголик, могу себя так назвать”: Лолита сделала заявление
«Любимая девочка!»: Овечкин обратился к Шубской
39-летняя Летиция Каста стала звездой вечера в Москве (фото)
Пелагея в черном закрытом платье удивила поклонников (фото)
«Не хочу быть молодящейся бабушкой»: Пугачева о смелых нарядах
В бикини на Сейшелах: Орлова показала фигуру в 40
Пенсионер открыл отель в старом авто среди пустыни (фото)
Назван средний срок окупаемости сдаваемых квартир
Фоторепортажи
16Обрушение жилого дома в Ижевске
13Густой смог окутал Дели
13:26 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Омск

Уходящему временному главе Омска на прощание выплатят 700 тыс. рублей

В такую сумму оценили его четырехмесячное пребывание на посту градоначальника.

Готовящемуся покинуть пост исполняющему обязанности мэра Омска Сергею Фролову выплатят почти 700 тыс. рублей за четыре месяца пребывания в должности градоначальника.

Как пишет «Омск Здесь», соответствующие изменения в городской бюджет в четверг принял профильный комитет Омского городского совета. В соответствии с изменениями, увеличиваются ассигнования на выплату заработной платы первому заместителю мэра Омска — Сергею Фролову. Дополнительно на его зарплату направлено 699 тыс. 519 рублей и 64 копейки. Зарплату увеличивают в связи с тем, что Сергей Фролов исполнял обязанности мэра Омска с 20 июля 2017 года. Он продолжит управлять городом до 22 ноября, а после перейдет на работу в облправительство, где займет пост заместителя председателя правительства Омской области.

Напомним, в минувший вторник в ходе рабочей встречи Александр Бурков предложил Сергею Фролову войти в состав кабинета министров в должности заместителя председателя правительства и курировать блок строительства, жилищно-коммунального комплекса, жилищной инспекции и управления стройнадзора.

Глава региона пояснил градоначальнику, что в составе облправительства ему предстоит решать проблемы дольщиков, доступности жилья, обеспечения коммунальными услугами сел, газификацией и развитием транспортной сети региона. Сергей Фролов назвал предложение неожиданным, однако тут же согласился.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Красноярского офицера осудили за кражу имущества Минобороны
Медведев потребовал возобновить продажу билетов в плацкарт
Госдума приняла закон о возврате НДС
Президент Зимбабве Мугабе отказался подавать в отставку
Сборная России оказалась худшей среди всех участников ЧМ-2018
«Черная пятница»: как подготовиться к главной распродаже года
Мерил Стрип рассказала о восхищении Татьяной Фельгенгауэр
Умер рэпер Lil Peep. Музыканту был 21 год
Спорт
WADA не восстановило в правах РУСАДА. Что дальше? В расследовании независимой комиссии WADA говорилось о существовании в России государственной поддержки якобы существовавшей допинг-программы
Авто
В новый регламент ГИБДД вносят изменения из-за мерзнущих ручек Выяснилось, что у сотрудников полиции возникают трудности при заполнении протоколов шариковыми ручками при отрицательной температуре воздуха
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Боярский, Табаков и другие звезды прокомментировали слова Дюжева Коллеги попытались понять, чем было вызвано резкое высказывание артиста о российских зрителях
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдачи в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Как не надо расчесывать длинные волосы: 6 ошибок Вся правда о ежедневном бьюти-процессе, с которым каждая из нас с детства знакома.
Дети
Ученые объяснили связь между месяцем рождения и риском болезней Научно доказано, что у людей, родившихся зимой, выше риск диабета 2 типа, а у появившихся на свет осенью – выше риск депрессии.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь