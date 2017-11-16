Уходящему временному главе Омска на прощание выплатят 700 тыс. рублей

Как пишет «Омск Здесь», соответствующие изменения в городской бюджет в четверг принял профильный комитет Омского городского совета. В соответствии с изменениями, увеличиваются ассигнования на выплату заработной платы первому заместителю мэра Омска — Сергею Фролову. Дополнительно на его зарплату направлено 699 тыс. 519 рублей и 64 копейки. Зарплату увеличивают в связи с тем, что Сергей Фролов исполнял обязанности мэра Омска с 20 июля 2017 года. Он продолжит управлять городом до 22 ноября, а после перейдет на работу в облправительство, где займет пост заместителя председателя правительства Омской области.