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13:29 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Речной порт в Агидели соединит Башкирию с четырьмя морями

Госкомитет Башкирии по транспорту и дорожному хозяйству рассматривает несколько вариантов развития речного грузового порта «Агидель», том числе и с привлечением иностранных инвестиций.

Как сообщает пресс-служба госкомтранса, при условии реализации ряда проектов строительства, речной порт города Агидель может войти в транспортно-логистический центр вкупе с судоремонтно-судостроительным заводом и производственным парком по переработке грузов в межнавигационный период.

Речной порт «Агидель» может принимать суда грузоподъемностью до 10 000 тонн класса «река-море» и максимальными габаритами, возможными для движения по Волго-Балтийскому водному пути. В составе порта возможно также и развитие таможенного терминала, что сделает его экспортно-импортным. Возможные объемы перевозки грузов оцениваются в 4,3 млн. тонн ежегодно.

Вопрос развития порта находится в проработке Госкомтранса РБ. Рассматриваются различные механизмы, в том числе с привлечением иностранных инвестиций.

Деятельность грузового порта города Агидель также предусматривает мероприятия по строительству железнодорожной ветки Уфа — Благовещенск — Бирск — Агидель — Нефтекамск — Амзя протяженностью 174 км. Проект создаст железнодорожное сообщение между нефтехимическим и промышленным кластером юга и центра республики с глубоководным портом в г. Агидель с возможностью перевалки и обработки до 30 млн. тонн груза в год.

В перспективе, новый портовый комплекс поможет восстановить уже существующую частично портовую инфраструктуру и развить транспортный коридор через стратегический «Уральский меридиан», обеспечить перевозки грузов к государствам Европы и Ближнего Востока.

Водный путь в городе Агидель позволит длинномерным судам с заглублением около 5 метров связать зону через судоходные реки европейской части России с Балтийским, Черным, Каспийским и Белым морями. Еще одним неоспоримым плюсом реализации масштабного проекта в городе Агидель является повышение занятости населения.

Речной портовый комплекс «Агидель» включен в целевую программу развития транспортной инфраструктуры Республики Башкортостан, как одна из опорных точек промышленности региона в будущем.

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