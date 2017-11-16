В Казани вывели из цеха обновленный Ту-160
Первый стратегический ракетоносец Ту-160, построенный после возобновления производства этого типа самолетов, выкатили из цеха окончательной сборки Казанского авиазавода имени Горбунова, сообщил ТАСС.
Первый стратегический ракетоносец Ту-160, построенный после возобновления производства этого типа самолетов, выкатили из цеха окончательной сборки Казанского авиазавода имени Горбунова, сообщил ТАСС.
Ракетоносец построен из технологического задела, оставшегося с советских времен. Строительство самолета, помимо прочего, подтвердило готовность предприятия к возобновлению производства, остановленного в 1992 году: были проверены технологии окончательной сборки, ряд новых технологических решений, установлены новые авиадвигатели с улучшенными характеристиками, рассказали в
Серийный выпуск Ту-160 в Казани начался в 1984 году. В 2015 году по предложению министра обороны России Сергея Шойгу КАПО имени Горбунова начало готовиться к возобновлению выпуска самолетов в обновленном варианте Ту-160М2.
Собранный опытный образец продемонстрировал готовность авиазавода к восстановлению одного из самых сложных производств в стране. Новый ракетоносец способен выполнять все задачи, что и строевые Ту-160, впоследствии он будет модернизирован до уровня Ту-160М2.
— Это будет новый самолет в старом фюзеляже, его боевая эффективность вырастет более чем в два раза. Ту-160М2 получит современную электронику и возможность применять высокоточное оружие, дальность его полета возрастет, — рассказал замглавы военного ведомства Юрий Борисов. Испытания обновленного ракетоносца начнутся в следующем десятилетии.
А пока КБ Туполева готовит «промежуточный вариант» — Ту-160М с новым комплексом бортовой электроники. Этот самолет должен подняться в небо в 2019 году.