В Казани вывели из цеха обновленный Ту-160

Ракетоносец построен из технологического задела, оставшегося с советских времен. Строительство самолета, помимо прочего, подтвердило готовность предприятия к возобновлению производства, остановленного в 1992 году: были проверены технологии окончательной сборки, ряд новых технологических решений, установлены новые авиадвигатели с улучшенными характеристиками, рассказали в пресс-службе предприятия. Первый полет ракетоносца запланирован на февраль 2018 года.

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Серийный выпуск Ту-160 в Казани начался в 1984 году. В 2015 году по предложению министра обороны России Сергея Шойгу КАПО имени Горбунова начало готовиться к возобновлению выпуска самолетов в обновленном варианте Ту-160М2.

Собранный опытный образец продемонстрировал готовность авиазавода к восстановлению одного из самых сложных производств в стране. Новый ракетоносец способен выполнять все задачи, что и строевые Ту-160, впоследствии он будет модернизирован до уровня Ту-160М2.

— Это будет новый самолет в старом фюзеляже, его боевая эффективность вырастет более чем в два раза. Ту-160М2 получит современную электронику и возможность применять высокоточное оружие, дальность его полета возрастет, — рассказал замглавы военного ведомства Юрий Борисов. Испытания обновленного ракетоносца начнутся в следующем десятилетии.