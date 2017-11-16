Легендарный автозавод «Москвич» превратили в гигантскую майнинг-ферму. Первые фото
На территории завода «Москвич» теперь собирают не автомобили, а криптовалюты. Здесь с конца лета работает огромная
На территории завода «Москвич» теперь собирают не автомобили, а криптовалюты. Здесь с конца лета работает огромная
Дмитрий Мариничев —
Омбудсмену сложно оценить, сколько биткоинов в день майнит его предприятие. Но, cудя по всему, немало, потому что владельцы уже приступили к строительству еще двух
Завод находится на
Майнинговые аппараты на заводе тоже собственные, в том числе от бренда Sunrise. Устройства выпускает холдинг Russian Mining Center (где Мариничев учредитель).
А раньше автозавод «Москвич» выглядел так. В 2001 году производство автомобилей прекратилось
Позже городские власти взяли дело «Москвича» на контроль и в 2012 году основали на этой территории «Технополис». Теперь там занимаются развитием инновационного производства.