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13:42 (мск)

Легендарный автозавод «Москвич» превратили в гигантскую майнинг-ферму. Первые фото

На территории завода «Москвич» теперь собирают не автомобили, а криптовалюты. Здесь с конца лета работает огромная майнинг-ферма, которая принадлежит интернет-омбудсмену Дмитрию Мариничеву. Посмотрите, как добывают биткоины в промышленных масштабах!

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Дмитрий Мариничев — интернет-омбудсмен, отстаивающий интересы бизнесменов в мире ИТ, и владелец компании Radius Group. Которой и принадлежит новенький майнинговый завод.

Омбудсмену сложно оценить, сколько биткоинов в день майнит его предприятие. Но, cудя по всему, немало, потому что владельцы уже приступили к строительству еще двух майнинг-центров c мощностями 20 МВт.

Завод находится на юго-востоке Москвы, на Волгоградском проспекте. Он объединяет фермы мощностью 20 МВт, которые принадлежат клиентам компании Мариничева — они фактически арендуют пространство и электричество под майнинг.

Майнинговые аппараты на заводе тоже собственные, в том числе от бренда Sunrise. Устройства выпускает холдинг Russian Mining Center (где Мариничев учредитель).

Недавно холдинг омбудсмена собрал на ICO $43,2 млн.

А раньше автозавод «Москвич» выглядел так. В 2001 году производство автомобилей прекратилось из-за финансовых проблем, а в 2006 производителя признали банкротом. Имущество распродали, некоторое время помещения пустовали, пока не пришли три новых собственника, включая компанию «Рено Россия».

Позже городские власти взяли дело «Москвича» на контроль и в 2012 году основали на этой территории «Технополис». Теперь там занимаются развитием инновационного производства.

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