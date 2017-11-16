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14:28 (мск), источник: Российская газета

Каким будет первый российский автомобиль, управляемый силой мысли

Полноразмерный макет первого в РФ нейромобиля (его разработкой занимаются специалисты Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского) официально представят 13 декабря на столичной выставке «Вузпромэкспо-2017». «Российская газета» выяснила характеристики машины, которой можно будет управлять силой мысли водителя.

Источник: Российская газета

Как пояснили в университете, при создании нейромобиля ученым приходится заниматься не только конструктивными компонентами транспортного средства, но в первую очередь — разработкой системы регистрации сигналов головного мозга разной модальности.

«Совокупность данных о состоянии человека, полученная с ее помощью, будет классифицироваться посредством специальных алгоритмов, которые позволят нам выявить ментальные команды пилота, — рассказали в вузе. — Иными словами будет определяться вариант движения в дорожной обстановке, о котором подумал человек». А далее зарегистрированные команды станут поступать в так называемую низкоуровневую систему управления исполнительными элементами транспортного средства, то есть непосредственно влиять на передвижение автомобиля, оснащенного уникальной системой ассистирования и нейроуправления.

Интересны и непосредственно технические характеристики уникальной машины, которая, по мысли разработчиков, уже через три года пойдет в серийное производство и будет использоваться, как правило, для обслуживания маломобильной категории граждан. В вузе утверждают, что российский нейромобиль окажется не только передовым с точки зрения технологий, но также экономичным и доступным.

«Значимым преимуществом является низкая стоимость — 550 000 — 990 000 рублей, в то время как закупка зарубежных автомобилей с подобными характеристиками повлечет затраты на 50% больше», — отметили в университете.

Достичь низкой себестоимости предполагается за счет использования универсальной и легкой бестрансмиссионной платформы на асинхронных приводах (без редукторной части). Это обеспечит решение сразу нескольких задач: добиться высокой энергоэффективности (увеличения пробега на одном заряде батареи до 200−600 км), низкой стоимости пробега (по предварительным оценкам — 16,51 рубля за 100 км) и обслуживания (из-за минимизации количества трущихся механизмов, снижения необходимости смазочных материалов и проверки сложных механизмов), а также программной интеграции различных функций без добавления дополнительной компонентной базы (речь идет об электронных системах ABS/ESP; программируемых блокировках дифференциалов; программном круиз-контроле и бортовом управлении в целом).

«Данная платформа найдет применение в электромобилестроении для различных типов экологически чистых транспортных средств. Иными словами, разработанные в рамках проекта решения дадут начало целой линейке транспортных средств, но впервые они будет реализованы в нейромобиле», — рассказали в вузе.

О том, что ученые всерьез настроены поставить уникальную машину на конвейер, говорит и тот факт, что уже проработан вопрос с сертификацией будущего электромобиля. Ее планируется провести по так называемой категории L7, под которую подпадают четырехколесные транспортные средства массой до 400 кг без учета веса аккумуляторов с максимальной эффективной мощностью двигателя не более 15 кВт. Уже известно, что для управления нейромобилем потребуются права категории B — как и для любой другой легковой машины.

«Внедрение нового вида транспорта существенно увеличит качество жизни людей с ограниченными возможностями», — уверен руководитель проекта, проректор по научной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского Виктор Казанцев.

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