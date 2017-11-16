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14:24 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинске до неузнаваемости облагородят 5 парков в разных районах города

Определены победители конкурса дизайн-проектов общественных пространств, который организовали депутаты Гордумы в июле текущего года.

В Челябинске реконструируют и благоустроят пять парков в разных районах города — жюри конкурса дизайн-проектов общественных пространств, который организовали депутаты Гордумы в июле текущего года, объявило победителей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу ЧГД.

Источник: dostup1.ru

Всего на рассмотрение жюри было прислано более двух десятков работ. «Нам было важно, чтобы этот конкурс стал народным. Мы призывали не только профессиональных архитекторов, но и простых горожан подключиться и показать нам, каким бы они хотели видеть в будущем родной город. И я рад, что нам это удалось. На конкурс поступило 24 работы совершенно разного уровня исполнения, но в каждом из этих проектов чувствовалось, что человек продумывал идею, старался сделать такую планировку, в которой действительно хотелось бы жить», — комментирует депутат Денис Лапотышкин.

В состав жюри конкурса вошли: главный архитектор города Челябинска Николай Ющенко, декан архитектурного факультета ЮУрГУ Салават Шабиев, директор МАУ «Вечерний Челябинск» Сергей Филичкин, директор МБУК «Центр историко-культурного наследия города Челябинска» Юлия Краснова, депутат ЧГД, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» Денис Лапотышкин и депутат Антон Хромов.

В ходе обсуждения проектов члены жюри пришли к выводу, что некоторые работы оказались равноценны по качеству проработки, оригинальности идеи и практическому применению. Поэтому по результатам голосования было принято решение присудить два первых и два вторых места.

Напомним, по приоритетному федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» до 2022 года планируется благоустройство больше 40 парков и скверов, городских зон отдыха, а также дворовых территорий. Конкурсные работы смогут лечь в основу будущих проектов реконструкции. Также депутаты отметили, что благодаря тому, что жители активно откликнулись на конкурс, его планируют провести и в следующем году.

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