Центробанк объяснил, почему в Узбекистане растут цены
Это своеобразная плата за то, что в предыдущие годы проводилась неправильная
Это своеобразная плата за то, что в предыдущие годы проводилась неправильная
ТАШКЕНТ, 15 ноя — Sputnik. Узбекистан в процессе реформ будет вынужден пройти через болезненные процессы, в том числе коррекцию цен, сообщил первый заместитель председателя Центрального банка Тимур Ишметов.
«Мы должны прийти к рыночному формированию цен. Все прошедшее время мы пытались регулировать цены административно. Теория и практика в других странах показывает, что, когда ты
По его словам, корректировка цен неизбежна и стране придется один раз через нее пройти. Это своеобразная плата, заметил он, за то, что в предыдущие годы проводилась неправильная
«Если мы переходим на рыночную экономику, то должны сделать это во всех отраслях. И ценообразование в этом плане — номер один. Без этого все наши реформы даже по валютной либерализации в итоге не принесут желаемого результата. В процессе реформ мы должны пройти через некоторые болезненные процессы. Это необходимость», — рассказал представитель Центробанка.
При этом, Ишметов подчеркнул, что под каждый такой болезненный процесс со стороны правительства подготовлены определенные меры поддержки социально уязвимых слоев населения. Все это делается осознано с определенным набором инструментов, смягчающих эти последствия, сказал он.
Напомним, что накануне в Узбекистане резко выросли цены на бензин. Розничная стоимость одного литра бензина марки АИ-80 повысилась на 1000 сумов и составила 3800 сумов. Бензин АИ-91 теперь стоит 4300 сумов, при этом цена этой марки бензина до повышения составляла 3000 сумов. Данные цены действительны на всех автомобильных заправках на территории республики.
Кроме того, планируется, что в апреле будущего года повысятся цены на природный газ и электричество. Также возможно ждет повышение и проезд на общественном транспорте Ташкента. Мирзиёев поручил выделит из госбюджета дополнительные средства, чтобы этот процесс не был не таким резким.