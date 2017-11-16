В Екатеринбурге объявят маршрутные конкурсы с новыми условиями

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время конкурсы будут продолжаться, но немножко на других условиях. Мы извлекли определенный опыт», — сказал он.

В чем именно будут заключаться эти новые условия, чиновник не уточнил. Но он пообещал, что «зеленый цвет останется».

По оценкам Игоря Федотова, обновленные заявки могут появиться на сайте закупок недели через две, конкурсы на большую часть маршрутов будут объявлены до конца года.