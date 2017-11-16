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14:48 (мск), источник: ЕАН

В Екатеринбурге объявят маршрутные конкурсы с новыми условиями

Мэрия Екатеринбурга готовится заново объявить конкурсы на обслуживание маршрутов общественного транспорта, которые остались неразыгранными из-за бойкота перевозчиков и разбирательств с антимонопольщиками, сообщил журналистам городского комитета по транспорту Игорь Федотов.

Источник: РИА "Новости"

«В ближайшее время конкурсы будут продолжаться, но немножко на других условиях. Мы извлекли определенный опыт», — сказал он.

В чем именно будут заключаться эти новые условия, чиновник не уточнил. Но он пообещал, что «зеленый цвет останется».

По оценкам Игоря Федотова, обновленные заявки могут появиться на сайте закупок недели через две, конкурсы на большую часть маршрутов будут объявлены до конца года.

Напомним, что в этом году транспортники бойкотировали большинство конкурсов по распределению прав на обслуживание городских маршрутов. Они пожаловались на мэрию в свердловское УФАС. Ведомство частично согласилось с позицией перевозчиков, посчитав неправомерным требование горадминистрации о том, что весь подвижной состав должен быть зеленого цвета.

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