Каршеринг появится еще в двух городах России

Об этом сообщил Telegram-канал одного из крупнейших операторов каршеринга.

Сегодня стартовавший в столице сервис заработал в Нижнем Новгороде. Бронировать машины можно через то же приложение, что и в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

Ездить по городу можно на Hyundai Solaris. Оператор также сообщил, что вскоре откроет каршеринг еще в двух городах. Каких именно, пока не называется.