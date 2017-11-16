Каршеринг появится еще в двух городах России
Сервис краткосрочной аренды автомобилей появится еще в двух городах России.
Сервис краткосрочной аренды автомобилей появится еще в двух городах России.
Об этом сообщил
Сегодня стартовавший в столице сервис заработал в Нижнем Новгороде. Бронировать машины можно через то же приложение, что и в Москве,
Ездить по городу можно на Hyundai Solaris. Оператор также сообщил, что вскоре откроет каршеринг еще в двух городах. Каких именно, пока не называется.
Известно лишь, что это не Воронеж и не Пенза.