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14:53 (мск), источник: "Российская газета"

Каршеринг появится еще в двух городах России

Сервис краткосрочной аренды автомобилей появится еще в двух городах России.

Об этом сообщил Telegram-канал одного из крупнейших операторов каршеринга.

Сегодня стартовавший в столице сервис заработал в Нижнем Новгороде. Бронировать машины можно через то же приложение, что и в Москве, Санкт-Петербурге и Уфе.

Ездить по городу можно на Hyundai Solaris. Оператор также сообщил, что вскоре откроет каршеринг еще в двух городах. Каких именно, пока не называется.

Известно лишь, что это не Воронеж и не Пенза.

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