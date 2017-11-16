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18:04 (мск), источник: "Российская газета"

Губернатор проконтролировал строительство набережной на Левбердоне

Губернатор Ростовской области Василий Голубев лично проинспектировал строительство набережной на левом берегу Дона, которое ведется в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу в 2018 году.

Левый берег Дона, пожалуй, известен каждому россиянину, по песням и стихам. Хоть раньше жилая часть города располагалась исключительно на правом берегу, противоположную сторону занимали многочисленные кафе, рестораны и базы отдыха. Но сейчас левобережная часть Ростова претерпевает колоссальные изменения, которые видны невооруженным глазом.

Обустройство левобережной части Ростова-на-Дону сегодня идет полным ходом. Там появится не только стадион «Ростов-Арена», но и благоустроенная набережная протяженностью более километра, а также новый городской парк общей площадью около 16 гектаров.

Реализация этого грандиозного проекта, призванного изменить инфраструктуру донской столицы, на контроле областных властей. Парк строится в два этапа, работа кипит. Первый завершится до конца ноября. Там уже появились фундаменты под модульные здания. На финальной стадии устройство водопровода, наружных сетей электроснабжения. Начато строительство и детских площадок, укладывается тротуарной плитки. К слову, Василий Голубев поручил предусмотреть обустройство эффективной ливневой канализации и пунктов охраны общественного порядка. Также глава региона потребовал от областных и городских властей предусмотреть наличие таких элементов благоустройства, которые сделают это место притягательным, уникальеым и удобным для ростовчан и гостей региона.

— Парк надо сделать на высочайшем уровне. Таких объектов в Ростове-на-Дону давно не создавалось. Этот объект будет создан не для чемпионата мира по футболу, а для ростовчан и жителей области, — подчеркнул губернатор. — Основная задача — создать максимально комфортную среду, чтобы наши земляки могли приезжать сюда после 1 мая следующего года и получать от этого места удовольствие.

В рамках рабочей поездки Василий Голубев также ознакомился с ходом реконструкции площади Советов, капитального ремонта архитектурно-скульптурного комплекса «Львы с фонтаном», Казанской лестницы, а также фасадов исторических зданий. Отметим, что парк на первом этапе не входил в объекты чемпионата мира по футболу. Но когда начала реализовываться программа «Комфортная среда», было решено создать здесь зеленую зону.

— Реализация программа к чемпионату — это задача не только 2018 года. Чемпионат — это лишь стимул для преображения Ростова и всех территорий, которых он коснется. А затем эту работу будем продолжать
Василий Голубев
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