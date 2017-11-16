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16:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Свыше 345 млн. рублей выделят на адресную поддержку нижегородских льготников в 2018 году

Как информирует управление по работе со СМИ горадминистрации, управление по труду и работе с населением администрации Нижнего Новгорода разработало муниципальную программу «Адресная поддержка отдельных категорий граждан города Нижнего Новгорода» на 2018 — 2020 годы.

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году финансирование по муниципальной программе в размере 345,5 млн рублей будет поделено на две части — на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий и на подпрограмму «Доступная среда».

154,6 млн. рублей будет выделено на социальную поддержку и обслуживание семей, имеющих детей до трех лет по обеспечению их полноценным питанием по заключению врачей. Еще 71,7 млн. рублей выделят на организацию отдыха, оздоровления и временной занятости детей, 70 млн. рублей направят на выплату пенсий и 2 млн. рублей на дополнительное материальное обеспечение бюджетников.

Кроме того, почти 30 млн. рублей будут направлены на различные городские пособия, из них 18,7 млн. рублей на выплаты пособий семьям с детьми, около 10 млн. рублей — на поддержку отдельных категорий граждан, около 1 млн. рублей на предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям с инвалидами.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям с приёмными детьми в Нижегородской области будут предоставляться льготы на транспортный налог.

СПРАВКА

Почти 400 тысяч семей в Нижнем Новгороде состоят на учете в территориальных органах социальной защиты населения города, из них 12 тысяч семей — это одинокие матери с уровнем дохода ниже величины прожиточного минимума, которые воспитывают около 14 тысяч детей.

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