Свыше 345 млн. рублей выделят на адресную поддержку нижегородских льготников в 2018 году

Источник: РИА "Новости"

В 2018 году финансирование по муниципальной программе в размере 345,5 млн рублей будет поделено на две части — на дополнительные меры социальной поддержки отдельных категорий и на подпрограмму «Доступная среда».

154,6 млн. рублей будет выделено на социальную поддержку и обслуживание семей, имеющих детей до трех лет по обеспечению их полноценным питанием по заключению врачей. Еще 71,7 млн. рублей выделят на организацию отдыха, оздоровления и временной занятости детей, 70 млн. рублей направят на выплату пенсий и 2 млн. рублей на дополнительное материальное обеспечение бюджетников.

Кроме того, почти 30 млн. рублей будут направлены на различные городские пособия, из них 18,7 млн. рублей на выплаты пособий семьям с детьми, около 10 млн. рублей — на поддержку отдельных категорий граждан, около 1 млн. рублей на предоставление мер дополнительной адресной поддержки семьям с инвалидами.

Ранее сообщалось, что многодетным семьям с приёмными детьми в Нижегородской области будут предоставляться льготы на транспортный налог.

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