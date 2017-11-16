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15:09 (мск), источник: Sputnik.md

Судьбу Новоднестровской ГЭС решают без Молдовы

Судьбу Новоднестровской ГЭС решают без Молдовы, о чем свидетельствует намерение Киева отдать комплекс на приватизацию или передать его в концессию.

Источник: Sputnik.md

Кристина Бумбу-Дэнуцэ, Sputnik Молдова.

Оказывается, Министерство иностранных дел и евроинтеграции Молдовы не знает ровным счетом ничего о включении Днестровской (Новоднестровской) ГЭС в украинские списки приватизации.

Последнее слово

Около двух с половиной месяцев назад я направила послу Молдовы в Украине Руслану Болбочану ряд вопросов, связанных с намерением украинской стороны приватизировать Днестровский гидроэнергетический комплекс.

В ответ я получила следующее: «МИДЕИ не знает о включении Украиной гидроэнергетического комплекса в какие-либо списки приватизации». Последовали и другие комментарии.

Оговорюсь, что информация об объявлении конкурса на приватизацию Новоднестровской ГЭС опубликована на сайте Министерства экономического развития и торговли Украины.

Гидроречной комплекс в верховьях Днестра значится в списке объектов для перехода в частные руки или передачи в концессию. Вопрос этот, исходя из документа, должен решиться до 2020 года.

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Новоднестровская ГЭС принадлежит как Украине, так и Молдове. Иными словами, за Кишиневом остается такое же последнее слово, какое должно остаться и за Киевом.
В этой ситуации нам остается лишь ожидать новой реакции от МИДЕИ, и надеемся, что она будет более оперативной, чем предыдущая.

Просто вопросы и просто ответы

Что же касается ответов, полученных от МИДЕИ, считаю необходимым опубликовать их отдельно от вопросов, адресованных внешнеполитическому ведомству нашей страны. Очень уж «дипломатичной» оказалась реакция министерства. Впрочем, читатель сам сможет сделать выводы, прочитав как наши вопросы, так и ответы чиновников.

Итак, вопросы, направленные 29 сентября 2017 года послу Молдовы в Украине Руслану Болбочану, звучат следующим образом:

— Знаете ли Вы, какова сегодня ситуация вокруг переговоров Молдовы и Украины об управлении Новоднестровской ГЭС?

— Почему, на Ваш взгляд (если Вы в курсе проблемы) гидроэнергетический комплекс на Днестре был включен Украиной в списки объектов, подлежащих приватизации, хотя консультации с молдавской стороной не были проведены?

— Какую позицию должна занять Молдова в отношении этих планов на приватизацию? В каком ключе наша страна должна проводить переговоры?

— Правда ли, что у Молдовы серьезные намерения касательно этих переговоров? Игнорируется ли точка зрения Кишинева? Если да, то почему?

— Есть ли в Посольстве Молдовы в Украине ответственное лицо, следящее за процессом переговоров?

— Вице-министр иностранных дел Молдовы Лилиан Дарий посетил Киев 29 сентября. Можете ли Вы сказать, обсуждался ли в ходе поездки замглавы МИДЕИ вопрос Новоднестровской ГЭС? Если да, то каковы результаты обсуждения с украинскими коллегами? Какие меры будут предприняты в дальнейшем?

Вот что ответили нам в Посольстве Молдовы в Украине:

— Вопросы, связанные с функционирование Новоднестровской ГЭС и взаимодействием ее с экосистемой Днестра, должны регламентироваться на базе межправительственного соглашения, подготовка которого находится на стадии переговоров под эгидой министерств экономики обеих стран с вовлечением в обсуждение целого ряда правительственных структур Молдовы и Украины. Особое внимание в рамках переговоров уделяется экологическим аспектам, связанным с защитой бассейна Днестра.

— Вопросы, связанные с функционирование Новоднестровской ГЭС и взаимодействием ее с экосистемой Днестра, были рассмотрены на нескольких уровнях в рамках политического молдо-украинского диалога, включая недавние переговоры между премьер-министром Молдовы с президентом и премьер-министром Украины, а также в рамках Смешанной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству и в ходе консультаций между профильными министерствами.

— Последний раунд этих переговоров состоялся в Кишиневе в начале ноября. Обе стороны продемонстрировали взаимный интерес в вопросе заключения Соглашения в ближайшем будущем. Украинская сторона показала конструктивное отношение в вопросе развития совместной кооперации в деле защиты экосистемы бассейна Днестра.

— В этом контексте был подписан и вступил в силу 28 июля этого года Договор между Молдовой и Украиной о сотрудничестве в области защиты и продолжительного развития бассейна реки Днестр. Важную роль в этом плане играет двусторонняя комиссия по экологическим проблемам реки Днестр. Она будет следить за выполнением этого Договора.

— МИДЕИ ничего не знает о включении гидроэнергетического комплекса в какие-либо списки приватизации в Украине. Этот вопрос не был рассмотрен на традиционных политических консультациях между внешнеполитическими ведомствами.

— Посольство Молдовы в Украине вовлечено в переговорный процесс по Договору о функционировании гидроэнергетического комплекса на Днестре.

Нам же, журналистам Sputnik Молдова, остается в заключении повторить то, с чего начали — мы хотим знать, что происходит с Новоднестровской ГЭС, какая судьба ждет ее, и кто за это отвечает.

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