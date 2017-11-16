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15:25 (мск), источник: РИА Крым

Строители уложили 18 километров асфальта трассы «Таврида»

БЕЛОГОРСК, 16 ноя — РИА Новости Крым. На строительстве автодороги «Таврида» уложено 18 километров асфальта в двухполосном исполнении.

Источник: РИА "Новости"

Об этом журналистам сообщили в компании-генподрядчике — АО «ВАД».

«На участке от г. Керчь до г. Белогорск уложено 18 километров асфальта. Кроме того, на данном участке выполнено устройство 25 километров щебеночного основания», — рассказали в «ВАД».

По словам представителей генподрядчика, работы по строительству трассы ведутся одновременно на всех шести участках (этапах) будущей автомагистрали. Круглосуточно на них работают около 800 человек из состава рабочих и инженерно-технического персонала, большинство из которых — крымчане. В работах задействовано 1157 единиц строительной техники.

Проектом предусмотрено строительство 121 искусственного сооружения (мосты, путепроводы, надземные пешеходные переходы). Сегодня в работе находятся 36 искусственных сооружений.

Как рассказал журналистам начальник 3-го (от с. Льговское до г. Белогорск) и 4-го (от г. Белогорск до г. Симферополь) участков строительства «Тавриды» Игорь Жадановский, на сегодняшний день на 3-м этапе уложено 1,5 млн кубометров земляного полотна, что составляет 50% от общего объема данных работ. Также на этом участке уложено порядка 250 тыс кубометров дорожной одежды, что составляет около 20%.

На 4-м этапе строительства автодороги, по словам Жадановского, уложено 300 тыс кубометров земляного полотна, что составляет 20−25% от общего объема данного вида работ, и уложено порядка 3,5 км асфальта.

«На обоих участках уложено около 50 тысяч тонн асфальта. До конца года планируется уложить еще 40 тысяч тонн. В сумме это порядка 27 километров в двухполосном исполнении», — добавил он.

На сегодняшний день на 3-м и 4-м этапах работают порядка 32 экскаваторов, 12 бульдозеров, 15 грунтовых катков, 150 самосвалов, комплекс по укладке асфальтобетона, а также машины сопровождения. В работах на обоих участках задействовано около 600 рабочих. Контроль качества работ производится регулярно.

По словам начальника участков, при строительстве автодороги используются местные стройматериалы, за исключением асфальтобетонной смеси, которая завозится с материковой части страны.

Общая протяженность 3-го этапа трассы — 37 км, 4-го — 27 км. На 3-м участке планируется построить три моста, 11 путепроводов и четыре пешеходных перехода. На 4-м этапе предусмотрено строительство четырех мостов, девяти путепроводов и четырех пешеходных переходов.

Как отметил Жадановский, в ходе работ используется современная техника, оборудованная системами автоматического управления, которые связаны с космическим спутником. Это позволяет достигать максимально высокой точности всех слоев дорожной насыпи, уменьшает время выполнения работ и экономит расходные материалы. При этом практически полностью исключается человеческий фактор. По словам начальника участков трассы, такое оборудование установлено на двух грейдерах и одном бульдозере.

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