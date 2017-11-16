Федерация не заложила средства на IV очередь Южного обхода Нижнего Новгорода в 2018 году

Источник: НИА-Нижний Новгород

Ранее в ответ на запрос об объемах финансирования указанного проекта в министерстве транспорта Нижегородской области сообщали, что работы по IV очереди Южного обхода ведут федеральные структуры, поэтому бюджет и расчеты находятся в их компетенции.

В свою очередь, 16 ноября на заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам и.о. министра транспорта и автомобильных дорог области Александр Обора сообщил, что по его сведениям, начало строительства четвертой очереди федерация должна начать в следующем году.

При этом, как пояснили в пресс-службе Росавтодора, в настоящее время ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» заканчивает подготовку необходимого пакета документов по строительству IV очереди Южного обхода на трассе М-7 «Волга», для их последующей проверки Росавтодором и направлением в Главгосэкспертизу.

В 2017 году средств на проектирование и строительство IV очереди не выделялись, на 2018 год в бюджете средства также пока не заложены. Проект должен быть утвержден Главгосэкспертизой в установленном законом порядке. Сроки начала производства работ также определяются этим ведомством.

Затраты на строительство открывшегося в 2016 году III участка Южного обхода составили более 6 млрд рублей. Его протяженность составила 13 км. IV очередь будет самой протяженной — 36 км.