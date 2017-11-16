Федерация не заложила средства на IV очередь Южного обхода Нижнего Новгорода в 2018 году

Ранее в ответ на запрос об объемах финансирования указанного проекта в министерстве транспорта Нижегородской области сообщали, что работы по IV очереди Южного обхода ведут федеральные структуры, поэтому бюджет и расчеты находятся в их компетенции.
В свою очередь, 16 ноября на заседании комитета Законодательного собрания по бюджету и налогам и.о. министра транспорта и автомобильных дорог области Александр Обора сообщил, что по его сведениям, начало строительства четвертой очереди федерация должна начать в следующем году.
При этом, как пояснили в пресс-службе Росавтодора, в настоящее время ФКУ «Упрдор Москва — Нижний Новгород» заканчивает подготовку необходимого пакета документов по строительству IV очереди Южного обхода на трассе М-7 «Волга», для их последующей проверки Росавтодором и направлением в Главгосэкспертизу.
В 2017 году средств на проектирование и строительство IV очереди не выделялись, на 2018 год в бюджете средства также пока не заложены. Проект должен быть утвержден Главгосэкспертизой в установленном законом порядке. Сроки начала производства работ также определяются этим ведомством.
Затраты на строительство открывшегося в 2016 году III участка Южного обхода составили более 6 млрд рублей. Его протяженность составила 13 км. IV очередь будет самой протяженной — 36 км.
Напомним, в мае 2016 года сообщалось, что проектирование IV очереди уже ведется. Как заявил тогда губернатор области Валерий Шанцев, федеральные структуры планируют заложить финансирование на строительство данного объекта на 2017 год. Позднее, 14 сентября 2016 года, на церемонии открытия III очереди обхода Шанцев сообщил, что в 2016 году проектирование строительства четвертой очереди Южного обхода будет завершено и проект будет сдан в экспертизу. На своем последнем брифинге 26 сентября 2017 года уже экс-губернатор Шанцев сообщил журналистам, что считает строительство IV очереди Южного обхода одним из своих незавершенных проектов на посту главы региона.