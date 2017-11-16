В морском порту Таганрога выявили нарушения фитосанитарных норм

Через порт отправили кукурузу, которая пришла из шести районов Ростовской области без специальных сертификатов. Это значит, что не было подтверждения, что груз не содержит насекомых-вредителей, семян-сорняков и возбудителей болезней растений. Виновные привлечены к административной ответственности.