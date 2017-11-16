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18:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

В морском порту Таганрога выявили нарушения фитосанитарных норм

Морской порт Таганрога попал в число нарушителей фитосанитарных норм. Инспекторы Россельхознадзора выявили факт вывоза продукции из карантинных зон.

Источник: ГТРК "Дон-ТР"

Через порт отправили кукурузу, которая пришла из шести районов Ростовской области без специальных сертификатов. Это значит, что не было подтверждения, что груз не содержит насекомых-вредителей, семян-сорняков и возбудителей болезней растений. Виновные привлечены к административной ответственности.

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