В морском порту Таганрога выявили нарушения фитосанитарных норм
Морской порт Таганрога попал в число нарушителей фитосанитарных норм. Инспекторы Россельхознадзора выявили факт вывоза продукции из карантинных зон.
Морской порт Таганрога попал в число нарушителей фитосанитарных норм. Инспекторы Россельхознадзора выявили факт вывоза продукции из карантинных зон.
Через порт отправили кукурузу, которая пришла из шести районов Ростовской области без специальных сертификатов. Это значит, что не было подтверждения, что груз не содержит