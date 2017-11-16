Прокуратура Новосибирской области начала проверку медучреждений по закупкам инсулина

НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области начала проверку медицинских учреждений региона на предмет соблюдения законодательства при закупке инсулина. Как сообщил ТАСС представитель прокуратуры Дмитрий Лямкин, проверка была инициирована после ряда сообщений о нехватке жизненно важного лекарства в аптеках региона.

«По ряду публикаций в электронных СМИ прокуратура Новосибирской области совместно с представителями Росздравнадзора организовала проверку ГКУ “Новосибоблфарм” и ряд других медицинских учреждений. Предмет проверки — соблюдение законодательства о контрактной системе при планировании и закупках инсулина для медицинских учреждений области», — сказал Лямкин.

Он уточнил, что кроме ГКУ «Новосибоблфарм» проверяется деятельность поликлиник номер 18 и 27 в Новосибирске, а также центральные районные больницы Бердска, Краснообска и Черепанова.

Проверка была начата по публикациям СМИ, но в последнее время в прокуратуру стали поступать обращения граждан. Информацию о проверках подтвердили и в региональном Минздраве.

«Все то, что поднялось в средствах массовой информации… является поводом для контроля со стороны органов. Сегодня вся эта информация проверяется и прокуратурой, и Росздравнадзором. Проверка пока не завершена, сказать пока ничего невозможно», — сказал замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.

Ранее сообщалось, что проблемы с поставками бесплатного инсулина для больных сахарным диабетом начались в Новосибирской области в октябре. По словам пациентов, в некоторых районных поликлиниках им перестали выписывать льготное лекарство. Тогда же врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников дал поручение оперативно решить проблему дефицита инсулина в регионе.