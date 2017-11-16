Прокуратура Новосибирской области начала проверку медучреждений по закупкам инсулина
Проблемы с поставками бесплатного препарата для больных сахарным диабетом начались в регионе в октябре.
Проблемы с поставками бесплатного препарата для больных сахарным диабетом начались в регионе в октябре.
НОВОСИБИРСК, 16 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Новосибирской области начала проверку медицинских учреждений региона на предмет соблюдения законодательства при закупке инсулина. Как сообщил ТАСС представитель прокуратуры Дмитрий Лямкин, проверка была инициирована после ряда сообщений о нехватке жизненно важного лекарства в аптеках региона.
«По ряду публикаций в электронных СМИ прокуратура Новосибирской области совместно с представителями Росздравнадзора организовала проверку ГКУ “Новосибоблфарм” и ряд других медицинских учреждений. Предмет проверки — соблюдение законодательства о контрактной системе при планировании и закупках инсулина для медицинских учреждений области», — сказал Лямкин.
Он уточнил, что кроме ГКУ «Новосибоблфарм» проверяется деятельность поликлиник номер 18 и 27 в Новосибирске, а также центральные районные больницы Бердска, Краснообска и Черепанова.
«Все то, что поднялось в средствах массовой информации… является поводом для контроля со стороны органов. Сегодня вся эта информация проверяется и прокуратурой, и Росздравнадзором. Проверка пока не завершена, сказать пока ничего невозможно», — сказал замминистра здравоохранения Новосибирской области Андрей Лиханов.
Ранее сообщалось, что проблемы с поставками бесплатного инсулина для больных сахарным диабетом начались в Новосибирской области в октябре. По словам пациентов, в некоторых районных поликлиниках им перестали выписывать льготное лекарство. Тогда же врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников дал поручение оперативно решить проблему дефицита инсулина в регионе.
Замминистра здравоохранения региона Андрей Лиханов накануне пообещал обеспечить всех больных сахарным диабетом инсулином до конца этой недели. По данным регионального Минздрава, сейчас на складах есть двухмесячный запас инсулина, это 38 тысяч упаковок. Кроме того, область начала закупку лекарства на 2018 год. В области сейчас проживает больше 85 тысяч пациентов, больных сахарным диабетом.