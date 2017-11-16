«Башнефть» перечислит 6,6 млрд рублей дивидендов в бюджет Башкирии
Всего в бюджет республики за 10 месяцев 2017 года поступило 130 миллиардов рублей доходов.
Всего в бюджет республики за 10 месяцев 2017 года поступило 130 миллиардов рублей доходов.
Дивиденды «Башнефти», которые поступят в бюджет республики, составят 6,6 млрд рублей, сообщил 16 ноября
По его словам, за 10 месяцев этого года в консолидированный бюджет республики поступило более 130 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в том числе в бюджет республики — почти 104 млрд рублей и местные 26 млрд рублей.
По сравнению с 2016 годом снижение составило около 2%.
Однако это снижение, по словам Рустэма Марданова, плановое. Связано с тем, что поступление средств дивидендов предусмотрено на конец года. Речь прежде всего о дивидендах компании «Башнефть».
«Вы уже знаете, что решение Совета директоров о перечислении 6,6 млрд рублей принято, -сказал
Также он отметил имеющееся отставание по акцизам на нефтепродукты почти на 15% —
«На 60% выросли поступления акцизов на крепкий алкоголь — это связано с улучшением деятельности “Башспирта”, а также с тем, что в этом году в региональные бюджеты дополнительно зачисляются 10% акцизов исходя из объемов розничных продаж по данным ЕГАИС», — сообщил премьер.
Положительная динамика сложилась и по имущественным налогам — на 8,3% и по налогу на доходы физических лиц — на 5%.
Рустэм Марданов предполагает, что консолидированный бюджет РБ по налоговым и неналоговым доходам за 2017 год будет исполнен на уровне 2016 года — это существенно выше утверждённого плана.