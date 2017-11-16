«Башнефть» перечислит 6,6 млрд рублей дивидендов в бюджет Башкирии

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Дивиденды «Башнефти», которые поступят в бюджет республики, составят 6,6 млрд рублей, сообщил 16 ноября премьер-министр правительства РБ Рустэм Марданов на заседании Межведомственной комиссии по вопросам увеличения доходного потенциала.

По его словам, за 10 месяцев этого года в консолидированный бюджет республики поступило более 130 млрд рублей налоговых и неналоговых доходов, в том числе в бюджет республики — почти 104 млрд рублей и местные 26 млрд рублей.

По сравнению с 2016 годом снижение составило около 2%.

Однако это снижение, по словам Рустэма Марданова, плановое. Связано с тем, что поступление средств дивидендов предусмотрено на конец года. Речь прежде всего о дивидендах компании «Башнефть».

«Вы уже знаете, что решение Совета директоров о перечислении 6,6 млрд рублей принято, -сказал премьер-министр.

Также он отметил имеющееся отставание по акцизам на нефтепродукты почти на 15% — из-за снижения норматива зачисления этих доходов в региональные бюджеты с 88% до 61,7%. Также на исполнении бюджетов сказалось оспаривание кадастровой стоимости земли.

Премьер-министр рассказал, что эти потери компенсируются опережающим ростом налога на прибыль на 14,3%.

«На 60% выросли поступления акцизов на крепкий алкоголь — это связано с улучшением деятельности “Башспирта”, а также с тем, что в этом году в региональные бюджеты дополнительно зачисляются 10% акцизов исходя из объемов розничных продаж по данным ЕГАИС», — сообщил премьер.

Положительная динамика сложилась и по имущественным налогам — на 8,3% и по налогу на доходы физических лиц — на 5%.