В Смольном исключили возможность затопления метро в Петербурге

Затопления петербургского метро не произойдет, сообщает MR7.ru. Об этом заявили в городском комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

По данным КРТИ, работы на строящихся станциях подземки, «Большой проспекте» и «Новокрестовской», ведутся без нарушений, в полном соответствии с документацией.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что при строительстве метро допущены нарушения, которые могут привести к затоплению подземки. В связи с этим КРТИ намерен обратиться в прокуратуру.