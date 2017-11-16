Власти рассказали, сколько денег теряет бюджет Краснодара из-за нелегальных таксистов

В мэрии Краснодара в четверг, 16 ноября прошло выездное заседание рабочей группы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства ЗСК.

Как сообщили участники, основной проблемой в сфере перевозок легковым такси в Краснодаре, как и других городах, являются диспетчерские службы и интернет-сервисы по заказу такси, которые лишь принимают заказы, передавая их как официально существующей фирме, так и нелегальному перевозчику, но не обеспечивают ни качество обслуживания, ни, что особенно важно — безопасность пассажиров.

При этом бюджет муниципалитета, по словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Смаглюка, недополучает налогов от 1,5 до 3 млрд руб. ежегодно.

В Краснодаре сегодня зарегистрированы 17 диспетчерских служб и более 3100 перевозчиков, имеющих действующие разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. При этом нелегальными перевозками, по результатам проверок, могут заниматься до 20 тыс. чел.