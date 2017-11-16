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16:38 (мск), источник: Югополис

Власти рассказали, сколько денег теряет бюджет Краснодара из-за нелегальных таксистов

Нелегальными перевозками, по данным мэрии Краснодара, могут заниматься до 20 тысяч человек.

В мэрии Краснодара в четверг, 16 ноября прошло выездное заседание рабочей группы комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, транспорта и дорожного хозяйства ЗСК.

Как сообщили участники, основной проблемой в сфере перевозок легковым такси в Краснодаре, как и других городах, являются диспетчерские службы и интернет-сервисы по заказу такси, которые лишь принимают заказы, передавая их как официально существующей фирме, так и нелегальному перевозчику, но не обеспечивают ни качество обслуживания, ни, что особенно важно — безопасность пассажиров.

При этом бюджет муниципалитета, по словам заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Смаглюка, недополучает налогов от 1,5 до 3 млрд руб. ежегодно.

В Краснодаре сегодня зарегистрированы 17 диспетчерских служб и более 3100 перевозчиков, имеющих действующие разрешения на деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси. При этом нелегальными перевозками, по результатам проверок, могут заниматься до 20 тыс. чел.

Участники встречи обсудили меры по улучшению ситуации — в частности, увеличение количества мест стоянок легковых такси как в центре города, так и в развивающихся микрорайонах, проведение рейдовых мероприятий не только днем, но и в ночное время.

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