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17:33 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Минфин хочет ввести уголовную ответственность за ввоз санкционных продуктов

Министерство финансов предлагает ввести в УК специальную норму о наказании за ввоз продукции, на которую наложено эмбарго. Подготовленный ведомством законопроект опубликован на портале подготовки нормативных актов.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, предлагается расширить ст. 226.1 о контрабанде. Проект Минфина предусматривает наказание за «перемещение товаров, в отношении которых установлены запреты и ограничения на их ввоз в Российскую Федерацию или вывоз из нее».

Санкция за контрабанду составляет от трех до семи лет лишения свободы и штраф до 1 млн руб.

Стоимость более 1 млн руб., согласно тексту предложения Минфина, считается крупной — ее превышение будет считаться отягчающим обстоятельством. Определять, какие товары запрещены к ввозу, предлагается по перечню, утвержденному правительством.

Кроме того, Минфин предлагает дополнить УК статьей 226.2 — о нарушении запрета на оборот санкционных товаров. Согласно предлагаемым поправкам, он будет также караться лишением свободы на срок от трех до семи лет и штрафом до 1 млн руб. При этом, если оборотом санкционных товаров будет заниматься организованная группа, то срок заключения увеличится до 12 лет. Крупным, как отмечается в проекте закона, будет считаться оборот, превышающий 1 млн руб.

В 2015 году уголовную ответственность за ввоз санкционной продукции предлагала ввести Федеральная таможенная служба. Эту инициативу тогда поддержал министр сельского хозяйства Александр Ткачев.

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