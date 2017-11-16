Доллар перешагнул рубеж в Br2, евро близок к Br2,4: эксперты объясняют причины роста валют

Источник: БЕЛТА

Старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб:

Вчера доллар преодолел отметку в Br2 — на это обратили внимание практически все, но мало кто обратил внимание на гораздо более серьезный рост евро. Если доллар на вчерашних торгах прибавил в цене на 0,4%, то евро подорожал более чем на 1,5% — это достаточно много для дневного движения. В то же время российский рубль на этих торгах потерял 0,75%. Если обратить внимание на стоимость валютной корзины (именно она характеризует поведение белорусского рубля), то она потеряла в цене незначительные 0,4%. По сути с белорусским рублем абсолютно ничего не произошло, речь идет о колебаниях иностранных валют на внешних рынках.

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На внешних рынках в последние дни действительно неспокойно. Причем мы имеем дело сразу с двумя важными и независимыми процессами. С одной стороны, сильно дешевеет российский рубль. Буквально за два дня в России доллар подорожал на 1,5 российских рубля, а евро — на 2 российских рубля. Это достаточно много. Евро и доллар к российскому рублю поднялись до максимумов с начала августа. Одновременно с этим идет ускоренный рост европейской валюты относительно доллара. Тоже только за последние два дня европейская валюта подорожала на 2 американских цента. Исключительно из-за этих абсолютно внешних к Беларуси и белорусской экономике причин мы и наблюдаем такие движения на валютном рынке, когда российский рубль падает, а доллар и евро растут.

Все, что происходит на валютном рынке последние полтора месяца, — это не проблемы белорусского рубля, не проблемы белорусской экономики, это исключительно внешние колебания. А так как они достигли значительных размеров, то мы видим колебания отдельных валют к белорусскому рублю. Но ни о какой девальвации или даже падении белорусского рубля говорить нельзя, потому что рост доллара и евро по отношению к нашей валюте компенсируется снижением российского рубля. В обменники можно не бежать. Особенно если человек распределил свои сбережения по разным корзинам и хранит часть их на депозитах в белорусских рублях, а часть — в долларах или евро.

Если говорить о ближайших перспективах, то сейчас прогноз дать предельно сложно, потому что конкретный курс доллара, евро или российского рубля по отношению к белорусскому рублю определяют не белорусские события, а исключительно внешние факторы. То есть дальнейшая динамика российского рубля, решения европейского и американского регуляторов по поводу процентных ставок, события на рынке нефти и будут определять, сколько та или иная иностранная валюта будет стоить на конец года. Мы находимся в ситуации, когда стоимость иностранных валют на 90%, а то и более определяется внешними причинами. Основным событием мировых финансов в середине декабря станет заседание Федеральной резервной системы, где должны приниматься решения по поводу процентных ставок по доллару. В зависимости от того, какие решения там будут приняты, что будет заявлено на пресс-конференции главы ФРС по поводу дальнейшей монетарной политики американского регулятора, доллар может как сильно подорожать, так и сильно подешеветь.

Финансовый консультант компании «ТелетрейдБел» Жанна Кулакова:

То, что сейчас происходит на валютном рынке Беларуси, связано с внешними факторами. В первую очередь речь идет о ситуации в России: в силу целого ряда причин российская валюта слабеет. Традиционно на нашем рынке это выражается в снижении курса российского рубля и росте курсов доллара и евро. При этом евро в последние дни дорожает быстрее доллара потому, что на международном рынке европейская валюта укреплялась к американской. Это второй важный внешний фактор, влияющий на курсы валют в наших обменниках.

Пока будет сохраняться напряженность на валютном рынке России, в Беларуси, скорее всего, будет продолжаться рост курсов доллара и евро и снижение курса российского рубля. Когда ситуация в России стабилизируется, пойдет обратный процесс: российский рубль станет дорожать, а евро и доллар дешеветь. По такому принципу наш валютный рынок функционирует уже несколько лет. Через курс российского рубля регулятор нередко сглаживает возможные резкие колебания курсов доллара и евро.

Что касается внутренних факторов, то предпосылок для заметного ослабления рубля в нашей экономике нет. На бирже формируется профицит иностранной валюты, который выкупается государством для зачисления в золотовалютные резервы и погашения валютного госдолга. В результате спрос и предложение сбалансированы, и в ближайшие месяцы здесь вряд ли что-то изменится.

Для Беларуси важно сохранять слабую национальную валюту по отношению к российскому рублю, поэтому в среднесрочной перспективе курс российского рубля на нашем рынке растет и периодически обновляет новые исторические максимумы. За счет этого наш рубль потихоньку слабеет к корзине (с начала года — на 5%). Однако предпосылок для ускорения этого процесса не просматривается.